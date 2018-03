Adréa Mutuelle aux côtés des travailleurs frontaliers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Depuis la fin du droit d'option, les Français qui travaillent en Suisse peuvent souscrire soit au régime de Sécurité sociale des frontaliers en France soit à une caisse d'assurance maladie soumise à la LaMal (Loi d'assurance maladie suisse). Dans le cadre du prochain Salon des Tranfrontaliers d'Annemasse, Adréa Mutuelle présentera les solutions qu'elle propose en termes de garantie complémentaire quel que soit le régime obligatoire choisi (français ou suisse). En effet, l'acteur de la protection des personnes accompagne les travailleurs frontaliers depuis plus de 30 ans.Avec une douzaine d'agences frontalières situées en Haute-Savoie, dans l'Ain, le Doubs et le Jura, Adréa inclut désormais dans ses garanties un service de consultation médicale à distance 24/7, en partenariat avec MédecinDirect."Ce service devrait permettre de soulager nos adhérents frontaliers extrêmement sollicités au quotidien entre leurs trajets en Suisse, leur travail et leur famille", s'est félicité Frédéric Herrmann, directeur adjoint du marché du particulier chez Adréa.