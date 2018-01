COMMUNIQUE DE PRESSE

Advanced Accelerator Applications annonce la finalisation d'une offre publique d'achat de Novartis valorisée à 3,9 milliards de dollars USD

L'expertise mondiale de Novartis en oncologie pour renforcer le lancement du Lutécium Lu 177 Dotatate (LUTATHERA®) et accélérer le développement du pipeline théranostique

22 janvier 2018, Saint-Genis-Pouilly, France - Advanced Accelerator Applications S.A. (NASDAQ:AAAP) ("AAA" ou "la Société"), société leader dans le domaine de la médecine nucléaire et de la théranostique, a annoncé aujourd'hui que Novartis Groupe France S.A. ("Acquéreur"), filiale de Novartis AG (NYSE: NVS) ("Novartis"), a conclu avec succès une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions ordinaires en circulation ("Actions Ordinaires"), y compris les actions ordinaires représentées par des American Depositary Shares ("ADS") d'AAA au prix de 41,00 USD par Action Ordinaire et de 82,00 USD par ADS, dans chaque cas, payables nets net au vendeur en espèces, sans intérêts ("l'Offre").

L'Offre et les droits de rétractation ont expiré comme prévu à minuit, heure de New York, le 19 janvier 2018. Selon Novartis, The Bank of New York Mellon, en tant qu'agent des ADS visées par l'Offre, et la Banque Transatlantique S.A., en tant qu'agent des Actions Ordinaires visées par l'Offre, ont indiqué qu'au moment de l'expiration de l'Offre, 94 380 927 Actions Ordinaires (dont 84 499 944 Actions Ordinaires représentées par des ADS et 711 834 Actions Ordinaires présentées faisant l'objet d'avis de livraison garantie) ont été valablement présentées et n'ont pas été retirées avant la clôture de l'Offre.

Avec les actions ordinaires sous-jacentes aux stock-options et bons de souscription qui ont été exercés conformément à l'exercice sans numéraire proposé aux bénéficiaires, cela représente environ 97% de (i) toutes les Actions Ordinaires (y compris les Actions Ordinaires représentées par des ADS) alors en circulation (y compris les Actions Ordinaires détenues en mains tierces) (ii) toutes les Actions Ordinaires pouvant être émises à l'exercice, à la conversion ou à l'échange d'options, bons de souscription, billets convertibles, droits à la plus-value des actions ou autres droits d'acquérir des actions ordinaires alors en circulation, exercés ou non, plus (iii) les Actions Ordinaires pouvant être émises en vertu d'accords avec les anciens actionnaires de BioSynthema, Inc., une entreprise acquise par AAA en 2010.

Toutes les conditions de l'Offre ont été remplies ou ont fait l'objet d'une renonciation. Le paiement de toutes les Actions Ordinaires et ADS valablement présentées et non retirées avant la clôture de l'Offre sera effectué rapidement, conformément aux dispositions de l'offre d'achat.

Mr. Stefano Buono, Directeur Général de AAA, a commenté: "L'équipe d'AAA est enthousiaste de rejoindre le groupe Novartis. La forte présence de Novartis au sein de la communauté oncologiqueinternationale aidera AAA à optimiser le succès du Lu 177 dotatate (LUTATHERA®) et à dispenser les meilleurs soins possibles aux patients atteints de tumeurs neuroendocrines (TNE)."

"Nous pensons que la plateforme radiopharmaceutique unique d'AAA et son approche théranostique complètent la plateforme en oncologie existante de Novartis. Ensemble, nous espérons accélérer le développement du pipeline d'AAA et apporter plus d'innovation à la communauté de patients dans le domaine de l'oncologie."

Commencement de la période de l'Offre Subséquente

En outre, l'Acquéreur commencera une période d'offre subséquente à compter du 22 janvier 2018 au cours de laquelle les Actions Ordinaires et ADS ("Actions de la Société") seront acceptées. Cette période d'offre subséquente expirera à minuit, heure de New York, le 31 janvier 2018 (qui est la fin de la journée du 31 janvier 2018), sauf prolongation. Les Actions de la Société dûment présentées pendant la période d'offre subséquente seront immédiatement acceptées et les actionnaires seront payés immédiatement sous la même forme et dans les mêmes montants que lors de la période d'offre initiale. L'Acquéreur ne paiera aucun intérêts sur le prix d'achat des Actions Ordinaires ou des ADS présentées pendant la période d'offre initiale ou la période d'offre subséquente. Les Actions de la Société présentées pendant la période d'offre subséquentes ne peuvent être retirées. De plus, aucune Action de la Société valablement présentée pendant la période d'offre initiale ne peut être retirée pendant la période d'offre subséquente.

Intention de radier les American Depositary Shares de AAA du NASDAQ, de désinscrire les actions ordinaires et de suspendre les obligations américaines en matière de déclaration

AAA a annoncé aujourd'hui qu'elle a notifié au Nasdaq Stock Market sa décision d'interrompre la cotation d'ADS sur le NASDAQ Global Select Market ("NASDAQ") et de désinscrire les Actions Ordinaires en vertu de l'Article 12(b) du Securities Exchange Act de 1934 (telle que modifié, l"'Exchange Act"). AAA a l'intention de déposer le formulaire 25 auprès de la « Securities and Exchange Commission » ("SEC") au plus tôt 10 jours à compter d'aujourd'hui afin de procéder au retrait de l'inscription en vertu de l'Exchange Act. Le formulaire 25 entrera en vigueur 10 jours après son dépôt, date à laquelle les ADS ne seront plus négociées sur le NASDAQ. AAA a également l'intention de déposer un Formulaire 15 auprès de la SEC pour la radiation de ses Actions Ordinaires en vertu de la Section 12(g) (4) de l'Exchange Act et de suspendre ses obligations en matière de déclaration en vertu de l'Article 15(d) de l'Exchange Act. AAA n'a pas organisé la cotation d'ADS sur aucune autre bourse nationale et n'a pris aucune disposition pour la cotation d'ADS sur un système de quotation (tel que défini par les règles et réglementations applicables de la SEC).

AAA a décidé de radier les ADS du NASDAQ et de désinscrire les Actions Ordinaires en vertu de l'Article 12(b) de l'Exchange Act parce que l'Offre est clôturée et que l'Acquéreur détient environ 97% de toutes les Actions Ordinaires en circulation (y compris les Actions Ordinaires représentées par des ADS) sur une base entièrement diluée, et (a) pour minimiser les frais juridiques et comptables annuels liés aux obligations de déclaration publique et de conformité aux dispositions de la loi Sarbanes-Oxley, (b) pour éliminer la charge annuelle de droits d'inscription (c) et compte tenu du volume de négociation quotidien minimal probable des ADS après la réalisation de l'offre.

Changements au sein du conseil d'administration de AAA

AAA a annoncé aujourd'hui les changements relatifs au nouveau Conseil d'administration de AAA ("Conseil") suite à la clôture de l'Offre.

Cinq membres du conseil d'administration d'AAA ont démissionné et quatre nouveaux membres ont été cooptés.

Les membres démissionnaires du Conseil sont :

Claudio Costamagna

Stefano Buono Christine Mikail Cvijic François Nader Leopoldo Zambeletti

Les membres du conseil d'administration cooptés sont :

Frédéric Collet

Augusto Lima Susanne Schaffert Jessica Toepfer

Claudio Costamagna a démissionné de son poste de Président du Conseil d'Administration de AAA, Stefano Buono a démissionné de son poste de Directeur Général de AAA, Gérard Ber et Heinz Mäusli ont chacun démissionné de leur poste de Directeur Général Délégué de AAA. Le Conseil a nommé Susanne Schaffert en tant que nouvelle Présidente du Conseil d'Administration de AAA et en tant que nouvelle Directrice Générale de AAA.

Lutetium Lu 177 dotatate (LUTATHERA®)

En septembre 2017, AAA a annoncé que la Commission Européenne (CE) a approuvé l'autorisation de mise sur le marché du lutécium (177Lu) oxodotréotide* (Lutathera®) pour le traitement des tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques inopérables ou métastatiques, progressives, bien différenciées (G1 ou G2) et exprimant des récepteurs de la somatostatine (TNE-GEP) chez les adultes. La demande d'examen du dossier d'enregistrement (New Drug Application) par l'Agence Américaine des Médicaments (FDA) est en cours. La date d'action en vertu du Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) est fixée au 26 janvier 2018.

* USAN: lutetium Lu 177 dotatate/INN: lutetium (177Lu) oxodotreotide.

A propos de Advanced Accelerator Applications S.A.

Advanced Accelerator Applications (NASDAQ:AAAP) est une société radiopharmaceutique innovante qui développe, produit et commercialise des produits dans le domaine de la médecine nucléairemoléculaire et de la théranostique. La plate-forme théranostique de la société implique un radiomarquage d'une molécule de ciblage avec du gallium 68Ga pour le diagnostic ou avec du lutécium 177Lu pour la thérapie. Le premier couple théranostique de AAA vise une indication orpheline, les tumeurs neuroendocrines (TNE): Le produit diagnostic approuvé en Europe est le SomaKit TOC™ et NETSPOT® aux Etats-Unis; le produit thérapeutique, Lutathera® (USAN: lutetium Lu 177 dotatate/INN: lutécium (177Lu) oxodotréotide, est approuvé en Europe et est actuellemt en cours d'examen par l'Agence Américaine des Médicaments (FDA). Les autres couples théranostiques en développement ciblent les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST), le cancer de la prostate et le cancer du sein. AAA est également est un chef de file dans la production et la commercialisation de radiopharmaceutiques de diagnostic nucléaire moléculaire pour la Tomographie par Emission de Positons TEP/PET et la Tomographie par Emission Mono-Photonique (TEMP/SPECT) principalement utilisés en oncologie clinique, en cardiologie et en neurologie. Le groupe a son siège social à Saint-Genis-Pouilly en France. A ce jour, AAA compte 20 sites de production et de R&D et emploie plus de 600 salariés répartis dans 13 pays (France, Italie, Royaume- Uni, Allemagne, Suisse, Espagne,

Unis et Canada. En 2016, les ventes de AAA se sont élevées à €109.3 millions d'euros (+23% vs. 2015). Les ventes des neuf premiers mois de 2017 ont atteint €106.4 millions d'euros (+31% vs. 9 premiers mois de 2016). AAA est coté sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "AAAP". Pour de plus amples informations sur AAA, veuillez visiter le site : www.adacap.com

Avertissements

Le présent communiqué peut contenir des déclarations de nature prospective. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans ce communiqué de presse, y compris des déclarations concernant la stratégie de l'entreprise, les opérations futures, la situation financière future, les revenus futurs, les coûts projetés, perspectives, plans et objectifs de gestion, sont des déclarations de nature prospective. Les mots «anticipe», «croit», «estime», «s'attend à», «a l'intention de», «peut», «planifie», «prévoit», «projette», «cible», «potentiel», «sera», «serait», «pourrait», «devrait», «continue» et autres expressions similaires visent à identifier des déclarations de nature prospective, même si certaines déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots précis. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la société quant aux événements futurs, y compris le calendrier prévu des dépôts auprès de la FDA, les dates d'approbation et le développement de NETSPOT®. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels notablement différents des résultats, performances ou réalisations futurs annoncés ou impliqués dans ces déclarations. Ces facteurs comprennent, mais ne sont pas limités à, l'évolution des conditions du marché, la conclusion fructueuse et en temps opportun des études cliniques, l'approbation de la FDA et autres approbations réglementaires pour nos produits en développement, l'apparition d'effets secondaires ou effets indésirables graves causés par ou associés à nos produits et produits candidats; notre capacité à obtenir des quantités suffisantes de matériel et matières premières nécessaires pour le lutécium Lu 177 dotatate (USAN)/lutécium (177Lu) oxodotréotide (INN) ou Lutathera® et autres composés chimiques jugés acceptables pour une utilisation dans nos processus de fabrication, de la part de nos fournisseurs; notre capacité d'assurer une livraison ponctuelle et sûre de nos produits ou produits candidats par des tiers ; tous problèmes liés à la fabrication, la qualité ou la performance de nos produits ou produits candidats; le taux et le degré d'acceptation du marché et l'utilité clinique du

lutécium Lu 177 dotatate (USAN)/lutécium (177Lu) oxodotréotide (INN) ou Lutathera® et de nos autres produits ou produits candidats; nos estimations concernant les débouchés commerciaux pour le lutécium Lu 177 dotatate (USAN)/lutécium (177Lu) oxodotréotide (INN) ou Lutathera®, notre conviction de générer des ventes plus élevées alors que nous diversifions nos produits; notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance, y compris notre expansion aux États- Unis; notre capacité à maintenir et à créer de nouvelles structures pour la vente, commercialisation et distribution; notre propriété intellectuelle et licences détenues; la législation ou la réglementation dans les pays où nous vendons nos produits qui affectent la tarification des produits, la fiscalité, le remboursement, l'accès ou la distribution; les mesures réglementaires ou les litiges; et les conditions économiques, politiques, démographiques et commerciales générales en Europe, aux États-Unis et ailleurs. AAA fournit les informations contenues dans le présent communiqué de presse à la date d'aujourd'hui et n'est pas tenu de mettre à jour les déclarations prospectives y figurant au vu de nouvelles informations, de futurs événements ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Additional Information

This announcement is for informational purposes only and is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell securities. On December 7, 2017, Purchaser and Novartis filed a Tender Offer Statement on Schedule TO with the SEC and AAA filed the Schedule 14D-9 with the SEC, in each case with respect to the Offer. The Tender Offer Statement (including the Offer to Purchase, accompanying Ordinary Share Acceptance Form and American Depositary Receipts letter of transmittal and other offer documents) and the Solicitation/Recommendation Statement contain important information that should be read carefully before any decision is made with respect to the Offer. Those materials and all other documents filed by, or caused to be filed by, Novartis, Purchaser or AAA with the SEC will be available at no charge on the SEC's website atwww.sec.gov. The Schedule TO Tender Offer Statement and related materials may be obtained for free under the "Investors-Financial Data" section of Novartis website at https://www.novartis.com/investors/financial-data/sec-filings. The Schedule 14D-9 and such other documents may be obtained for free from the Company under the "Investor Relations" section of the Company's website at http://investorrelations.adacap.com/.

Contacts:

AAA Corporate Communications Rachel Levine

Director of Communications rachel.levine@adacap.com Tel: + 1-212-235-2395

AAA Investor Relations Jordan Silverstein

Head of Investor Relations jordan.silverstein@adacap.com Tel: + 1-212-235-2394