Advicenne : annonce son calendrier financier 2018 et sa situation de trésorerie au 31 décembre 2017

Advicenne (Paris:ADVIC) (Euronext : ADVIC), société française spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, annonce son calendrier financier pour l’année 2018 ainsi que sa situation nette de trésorerie au 31 décembre 2017.

Calendrier financier 2018 Publication des comptes annuels 2017 : 10 avril 2018 Assemblée générale : 19 juin 2018 Publication des résultats semestriels S1 2018 : 20 septembre 2018

Ce calendrier financier est donné uniquement à titre indicatif. Advicenne pourrait modifier les dates de publication si nécessaire. Chaque publication sera faite après la clôture du marché d'Euronext.

Situation nette de trésorerie

La position de trésorerie d’Advicenne s’établissait à 36,2 millions d’euros au 31 décembre 2017, comparée à 1,6 millions d’euros au 31 décembre 2016.

Nombre total de droit de vote et d’actions composant le capital social

Date Nombre d’actions Nombre total de droits de vote 31 janvier 2017 8 062 344 Nombre de droits de vote

théoriques : 8 062 344

A propos d’Advicenne

Advicenne (Euronext:ADVIC) est une société pharmaceutique qui se focalise sur le développement de produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques. Le médicament le plus avancé de la Société est ADV7103 et a obtenu des résultats positifs lors de l’étude pivot de phase III, conduite auprès d’enfants et d’adultes atteints d’acidose tubulaire rénale distale (l’ATRd). Advicenne développe également ADV7103 dans une deuxième pathologie rénale, la cystinurie. La Société devrait lancer un essai clinique pivot de phase II/III en Europe en 2018 pour cette indication. En parallèle, la Société développe un portefeuille de produits en phases préclinique et clinique ciblant des besoins médicaux non satisfaits en néphrologie et en neurologie, en étroite collaboration avec les principaux leaders d'opinion. Advicenne est une société cotée sur le marché réglementé Euronext Paris (code ISIN: FR0013296746, code Euronext: ADVIC). Créée en 2007, la société est basée à Nîmes, en France.

Pour de plus amples informations sur Advicenne, veuillez visiter son site : http://advicenne.com

