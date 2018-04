Advicenne : publiera ses résultats annuels 2017 le 10 avril 2018 et tiendra une conférence téléphonique à 18h15 (heure de Paris)

Regulatory News:

Advicenne (Paris:ADVIC), société française spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques, publiera ses résultats annuels 2017 le mardi 10 avril 2018, après clôture des marchés.

À cette occasion, l’équipe de direction de la société tiendra une conférence téléphonique en français à 18h15, heure de Paris.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro et code PIN ci-dessous (les utilisateurs sont invités à se connecter 5 minutes avant le début de la conférence) :

France : +33 170750711

Code PIN : 91807153#

Le webcast pourra être suivi à l’aide d’un lien présent dans la section investisseurs.

La présentation (en anglais) ainsi que l’enregistrement de la conférence téléphonique seront disponibles sur le site internet d’Advicenne après la conférence dans la section investisseurs.

A propos d’Advicenne

Advicenne (Euronext: ADVIC) est une société pharmaceutique qui se focalise sur le développement de produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques. Le médicament le plus avancé de la Société est ADV7103 et a obtenu des résultats positifs lors de l’étude pivot de phase III, conduite auprès d’enfants et d’adultes atteints d’acidose tubulaire rénale distale (l’ATRd). Advicenne développe également ADV7103 dans une deuxième pathologie rénale, la cystinurie. La Société devrait lancer un essai clinique pivot de phase II/III en Europe en 2018 pour cette indication. En parallèle, la Société développe un portefeuille de produits en phases préclinique et clinique ciblant des besoins médicaux non satisfaits en néphrologie et en neurologie, en étroite collaboration avec les principaux leaders d'opinion. Advicenne est une société cotée sur le marché réglementé Euronext Paris (code ISIN: FR0013296746, code Euronext: ADVIC). Créée en 2007, la société est basée à Nîmes, en France.

