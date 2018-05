Advicenne : signe un partenariat avec l’European Society for Paediatric Nephrology (ESPN) visant à améliorer les connaissances sur l’Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) et sa prise en charge en Europe

Regulatory News:

Advicenne (Paris:ADVIC), spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, annonce la signature d’un partenariat avec la Société Européenne de Néphrologie Pédiatrique, l’European Society for Paediatric Nephrology (ESPN). Cette collaboration, d’une durée initiale de 3 ans, permettra de recueillir des données sur l’Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) en Europe.

Cette collaboration sera marquée par l’ouverture d’une enquête sur la prise en charge de l’ATRd en Europe (couvrant en particulier les 5 plus gros pays européens) et d’un registre recueillant les données de vie réelle sur le long terme de 400 patients, souffrant essentiellement de formes génétiques de la maladie, formes les plus sévères.

Cette base de données offrira une visibilité accrue aux professionnels sur les parcours des patients, le diagnostic, les traitements alternatifs employés et les complications de l’ATRd. Les données réunies feront l’objet de publications à l’attention de la communauté médicale.

Elena Levtchenko, Secrétaire Générale de l’ESPN explique : « Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté d’améliorer le savoir disponible autour des maladies néphrologiques pédiatriques, et dans ce cas précis autour de l’ATRd. Ce registre unique nous permettra de regrouper des informations primordiales pour améliorer le suivi des patients atteints par cette maladie et pour faire ainsi avancer la prise en charge de l’ATRd en Europe. »

« Nous sommes très heureux d’initier cette collaboration avec l’ESPN. Ce partenariat illustre la démarche globale d’Advicenne qui vise à améliorer la qualité de vie des patients souffrant d’une maladie orpheline» déclare Luc-André Granier, co-fondateur et président d’Advicenne.

A Propos d’Advicenne

Advicenne est une société biopharmaceutique qui développe des produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à l’adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques. Le produit le plus avancé de la Société est ADV7103, qui a obtenu des résultats positifs lors d’une étude pivot de Phase III, menée en Europe auprès d’enfants et d’adultes atteints d'acidose rénale tubulaire distale (ATRd). Un essai clinique pivot de Phase II/III aux Etats-Unis est prévu pour le deuxième semestre 2018. Advicenne prévoit de déposer le dossier centralisé d’autorisation de mise sur le marché européen au second semestre 2018 pour une commercialisation par Advicenne attendue à l’horizon 2020 en Europe et 2021 aux Etats-Unis.

ADV7103 est également en cours de développement dans une seconde indication, la cystinurie, une tubulopathie rénale congénitale. Advicenne est une société cotée sur le marché réglementé Euronext Paris (code ISIN : FR0013296746, code Euronext : ADVIC). Créée en 2007, la société est basée à Nîmes et Paris, France.

Pour de plus amples informations sur Advicenne, veuillez visiter: http://advicenne.com/fr

A propos de l’ESPN

Créé en 1967, l’ESPN (European Society for Paediatric Nephrology) regroupe un réseau de plusieurs centaines d’experts dans tous les pays européens, y compris la Russie et la Turquie.

Cet organisme a pour vocation de promouvoir la connaissance des maladies néphrologiques pédiatriques via l’organisation de formations et d’évènements scientifiques au profit d’enfants souffrant de maladies rénales. Notamment, un congrès annuel au cours duquel sont rassemblés les professionnels de santé concernés est organisé chaque automne.

A propos de l’acidose tubulaire rénale distale (ATRd)

L’acidose tubulaire rénale distale (ATRd) est une maladie rare caractérisée par une excrétion rénale déficiente des acides générés par le métabolisme. L’excès d’acides, ainsi accumulé dans le sang, entraîne un déséquilibre du pH sanguin (acidose) et de multiples complications tels que retard de croissance et rachitisme chez l’enfant (maladie affectant le développement des os) mais aussi une série de troubles métaboliques additionnels telles qu’une déperdition de potassium (hypokaliémie), une accumulation de calcium dans le sang (hypercalcémie) et une excrétion pathologique de calcium dans l’urine (hypercalciurie) à l’origine de calculs rénaux , de calcinoses et de possibles insuffisances rénales. L’ATRd, qu’elle soit génétique (manifestée dès les premiers mois de la vie) ou contractée suite à une maladie auto-immune toucherait 30 000 à 50 000 patients en Europe.

