AfSud-L'ANC annonce une réunion de son conseil exécutif mercredi

JOHANNESBURG, 5 février (Reuters) - Le Congrès national africain (ANC), parti au pouvoir en Afrique du Sud, a annoncé lundi la tenue d'une réunion spéciale de son conseil exécutif, organe décisionnaire essentiel qui dispose du pouvoir de démettre de ses fonctions le président Jacob Zuma.

Au pouvoir depuis 2009, Jacob Zuma, pris dans plusieurs affaires de détournement de fonds publics et de corruption présumée, est sous la pression de membres de son parti qui souhaitent son départ.

"Il n'y a pas sur l'ordre du jour de l'ANC de sujet qui parle du retrait du président Zuma", a déclaré Khusela Diko, porte-parole du parti.

Diko était interrogée pour savoir si les dirigeants de l'ANC, dont Cyril Ramaphosa qui a été promu à la tête du parti en décembre, avaient évoqué la destitution de Jacob Zuma lors de la réunion qu'ils ont tenue lundi.

Officiellement la réunion du conseil exécutif de l'ANC doit préparer, entre autre, le discours sur l'Etat de la Nation que Zuma doit prononcer jeudi devant le parlement.

Les partis de l'opposition et certains membres de l'ANC souhaitent que le président en exercice démissionne avant cet allocution annuelle.

Les six principaux dirigeants du parti au pouvoir ont rencontré Jacob Zuma dimanche soir dans sa résidence de Pretoria mais l'issue de cette entrevue n'a fait l'objet d'aucune déclaration.

Selon les observateurs, les dirigeants de l'ANC ne sont pas parvenus à convaincre le chef de l'Etat de démissionner.

Des partisans de Zuma ont défilé lundi jusqu'au QG du parti dans le centre de Johannesburg et deux sources partisanes ont précisé qu'il n'était pas certain que le conseil exécutif vote la destitution de Zuma mercredi. (Tiisetso Motsoeneng et James Macharia; Pierre Sérisier pour le service français)