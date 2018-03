(Actualisé avec déclarations, contexte)

LONDRES, 12 mars (Reuters) - Theresa May a déclaré lundi qu'il était "hautement probable" que la Russie soit responsable de l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars dernier dans le sud de l'Angleterre.

Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Ioulia, 33 ans, ont été agressés au moyen d'un agent neurotoxique de qualité militaire d'un type développé par la Russie, a précisé la Première ministre britannique.

Soit l'Etat russe est directement responsable de leur empoisonnement, soit il a laissé leurs agresseurs se procurer l'agent neurotoxique utilisé à Salisbury, a-t-elle ajouté.

Si la Russie ne fournit aucune réponse crédible, la Grande-Bretagne conclura que cet acte équivaut à un usage de la force sur le territoire britannique, a-t-elle conclu.

La dirigeante britannique avait présidé dans la matinée une réunion de son Conseil national de sécurité pour faire le point sur l'enquête en cours depuis huit jours.

Sergueï Skripal et sa fille sont hospitalisés dans un état critique depuis qu'ils ont été retrouvés inconscients sur un banc devant un centre commercial de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Un policier s'étant porté à leur secours a également été intoxiqué. Il est dans un état grave mais stable.

Les enquêteur ont établi qu'un agent neurotoxique était à l'origine de leur état, mais n'avaient pas dit plus précisément de quelle substance il s'agissait.

A Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères, cité par des agences de presse, a estimé que les affirmations de Theresa May relevaient du domaine du "cirque" et du "spectacle" et dénoncé une "campagne d'information politisée se basant sur une provocation".

Le Kremlin avait déjà indiqué dans la journée que l'empoisonnement de Skripal ne concernait pas les autorités russes. "Le ressortissant russe que vous mentionnez travaillait pour les services de renseignement britanniques. L'incident s'est déroulé en Grande-Bretagne. Cela ne concerne pas le gouvernement russe", a dit Dmitri Lavrov, le porte-parole de Vladimir Poutine, qui s'exprimait avant l'intervention de Theresa May devant la Chambre des communes.

La télévision publique russe y voit elle un complot britannique visant à perturber les préparatifs de la Coupe du monde de football que la Russie organise à partir du 14 juin.

Sergueï Skripal a donné les noms de plusieurs dizaines d'agents russes aux services de renseignement britanniques avant d'être arrêté à Moscou en 2004. Il a été condamné à 13 ans de prison en 2006 mais a pu gagner la Grande-Bretagne en 2010 après avoir été échangé contre des espions russes.

Beaucoup, dans les médias et sur la scène politique britanniques, ont comparé l'affaire Skripal à l'assassinat de l'ancien agent du KGB Alexandre Litvinenko, détracteur de Poutine, mort à Londres en 2006 après avoir bu du thé contenant une substance radioactive, le polonium 210. (Stephen Addison avec Maria Tsvetkova et Andrew Osborn à Moscou Eric Faye, Tangi Salaün et Henri-Pierre André pour le service français)