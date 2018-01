Affluence à Times Square pour le nouvel an malgré un froid glacial

Une foule immense a défié le froid polaire qui s'est abattu sur New York et le nord des Etats-Unis pour assister dans la nuit de dimanche à lundi à la traditionnelle descente de la boule du Nouvel an sur Times Square.

La température est descendue dimanche soir à -12 degrés Celsius à Manhattan, avec une température ressentie atteignant -15 degrés, selon les services météorologiques.

Cela fait de cette nuit de la Saint-Sylvestre l'une des plus froides de l'histoire de Times Square, derrière celle de 1917 (-17 degrés Celsius) et à égalité avec celle de 1962.

La police de New York attendait quelque deux millions de personnes à minuit autour de la place emblématique du centre de Manhattan, avec ses écrans publicitaires géants.

Des milliers de policiers dont des équipes antiterroristes spécialement entraînées pour faire face à un éventuel kamikaze s'étaient déployés pour assurer la sécurité de l'évènement après la tentative d'attentat à la bombe à l'entrée d'une station de métro de Times Square le 11 décembre.

Toutes les rues avoisinantes avaient été fermées à la circulation dès dimanche matin et quelque 125 parkings automobiles vidés pour limiter les risques de véhicules piégés ou de tireurs embusqués.

(Daniel Trotta et Chris Francescani; Tangi Salaün pour le service français)