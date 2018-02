Agenda AOF / Sociétés France - Jeudi 08 février 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La compagnie aérienne publiera ses chiffres de trafic de janvier en début de journée.La filiale de leasing automobile de la Société Générale dévoilera ses résultats annuels.La société de services maritimes communiquera son chiffre d'affaires annuel.Le sellier dévoilera son chiffre d'affaires annuel le matin.Le groupe de cosmétiques fera connaitre ses résultats annuels le soir.Le groupe de médias et d'édition publiera son chiffre d'affaires annuel avant l'ouverture de la Bourse.Le spécialiste des équipements électriques pour le bâtiment publiera ses résultats annuels.L'équipementier automobile communiquera son chiffre d'affaires annuel.Le groupe de spiritueux présentera ses résultats du premier semestre.Le groupe de communication publiera ses résultats annuels en début de journée.Le groupe spécialisé dans l'aval pétrolier et la chimie communiquera son chiffre d'affaires annuel après la clôture.La banque rouge et noire détaillera ses résultats annuels.Le fabricant de revêtements de sols dévoilera ses résultats annuels après la fin des cotations.La major pétrolière communiquera ses résultats annuels.