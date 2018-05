Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 14 mai 2018

0 0

Lundi 14 mai 2018L'électricien publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre en fin de journée.Le groupe de BTP et de concessions autoroutières communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.L'opérateur de satellites présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le spécialiste de l'affichage extérieur publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la séance de Bourse.L'équipementier automobile dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le fabricant de camping-cars détaillera ses résultats semestriels.Mardi 15 mai 2018La société d'investissement présentera son ANR trimestriel après la clôture de la Bourse.La banque verte détaillera ses résultats du premier trimestre.Le producteur d'énergie communiquera ses résultats du premier trimestre.L'opérateur boursier publiera ses résultats du premier trimestre avant le début des cotations.L'équipementier automobile tiendra une journée investisseurs.La biotech communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Mercredi 16 mai 2018Le groupe ferroviaire détaillera ses résultats annuels tôt le matin.L'assureur-vie publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre en début de journée.Le loueur de véhicules dévoilera ses résultats du premier trimestre.L'exploitant d'aéroports rendra publics ses chiffres de trafic d'avril.Jeudi 17 mai 2018Le groupe diversifié publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture de la séance.Le groupe de services pétroliers détaillera ses résultats du premier trimestre.Le groupe de médias et d'édition présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant les premiers échanges.Le groupe de services aux collectivités dévoilera ses résultats du premier trimestre.La société de gestion d'actifs publiera ses résultats du premier trimestre.L'éditeur de jeux vidéo détaillera ses résultats annuels.Le fabricant de tubes sans soudure présentera ses résultats du premier trimestre.Le groupe de médias et de divertissement détaillera ses résultats du premier trimestre après la séance de Bourse.La société d'investissement fera un point sur son activité en début de journée.Vendredi 18 mai 2018