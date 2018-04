Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 16 avril 2018

0 0

Lundi 16 avril 2018Mardi 17 avril 2018Le distributeur publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant l'ouverture de la Bourse.Le fabricant de nacelles élévatrices communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la clôture de la Bourse.Mercredi 18 avril 2018Le groupe hôtelier publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant les premiers échanges.La société de conseils en informatique communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la séance de Bourse.Le groupe agroalimentaire rendra public son chiffre d'affaires du premier trimestre avant le début des cotations.L'ex-Eurotunnel dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le groupe de spiritueux présentera son chiffre d'affaires annuel en début de journée.Le spécialiste du silicium publiera son chiffre d'affaires annuel après la séance de Bourse.Le producteur d'énergie renouvelable communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre en fin de journée.Jeudi 19 avril 2018Le spécialiste du diagnostic in vitro communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant l'ouverture de la séance.Le spécialiste des remontées mécaniques et des parcs d'attraction détaillera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.Le spécialiste des services prépayés pour les salariés publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre en début de journée.Le groupe minier publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le spécialiste de la pulvérisation communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre après la clôture de la Bourse.Le distributeur dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre en fin de journée.Le groupe de spiritueux dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre tôt le matin.Le groupe de communication communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre avant les premiers échanges.Le spécialiste des automatismes et de la gestion de l'énergie publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre en début de journée.Vendredi 20 avril 2018L'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre en début de journée.