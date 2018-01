Agenda economique du mardi 2 janvier

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** Marchés fermés au Japon et en Suisse PARIS : - 09h50 Indice PMI manufacturier / décembre - 14h50 Adjudication de 4,5 milliards à 5,7 milliards d'euros de BTF PEKIN : - Indice PMI Caixin-Markit manufacturier / décembre BERLIN : - 09h55 Indice PMI manufacturier IHS Markit / décembre (définitif) - 10h00 Bilan 2017 du marché du travail (1ère estimation) LONDRES : - 10h00 Indice PMI manufacturier IHS Markit de la zone euro / décembre (définitif) - 10h30 Indice PMI manufacturier IHS Markit / décembre ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris