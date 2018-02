Agenda economique du mardi 20 février

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** Marchés fermés en Chine BERLIN : - 08h00 Prix à la production / janvier FRANCFORT : - 11h00 Indice ZEW du sentiment des investisseurs / février BRUXELLES : - Réunion de l'Ecofin - 16h00 Confiance du consommateur en zone euro / février (estimation flash) SOCIÉTÉS : PARIS : Avant Bourse, résultats annuels : - Edenred Après Bourse, résultats annuels : - Nexity - M6 - Eramet - Alten - 17h45 Worldline Egalement : - Orange / conseil d'administration prévu - DBV Technologies / résultats annuels FRANCFORT : - Covestro / résultats du T4 LONDRES : - BHP Billiton / résultats semestriels - HSBC / résultats annuels NEW YORK : - Home Depot / résultats du T4 (avant Bourse) - Wal-Mart Stores / résultats du T4 (avant Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris