Agenda economique du mercredi 14 mars

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS : - 08h45 Créations d'entreprises / février PEKIN : - Production industrielle, investissement, ventes au détail / février BERLIN : - 08h00 Inflation / février (définitif) BRUXELLES : - 11h00 Production industrielle de la zone euro / janvier VIENNE : - Rapport mensuel de l'Opep WASHINGTON : - 13h30 Prix à la production / février - 13h30 Ventes au détail / février - 15h00 Stocks des entreprises / janvier SOCIÉTÉS : PARIS : Avant Bourse : - Interparfums / résultats annuels Après Bourse, résultats annuels (sauf mention) : - Direct Energie - Virbac - NRJ Group - Boiron - Aubay - Groupe Partouche / CA du T1 Egalement : - Korian / résultats annuels - Groupe ADP / trafic de février - 09h00 Association française du gaz (AFG) / bilan et perspectives gazières FRANCFORT : - Adidas / résultats annuels - E.ON / résultats annuels LONDRES : - Prudential / résultats annuels MADRID : - Inditex / résultats annuels MILAN : - Leonardo / résultats du T4 ZURICH : - Swatch Group / résultats annuels ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

