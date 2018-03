Agrisolutions acquiert Trinity

HAMILTON (Ontario), le 23 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - La division Agrisolutions du Venanpri Group, qui dessert le marché agricole mondial avec ses marques Ingersoll et Bellota, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Trinity Logistics Corporation (« Trinity »). Basée aux États-Unis, Trinity fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement relatives aux dispositifs de fixation et autres composants aux principaux équipementiers mondiaux qui produisent des machines critiques pour les marchés finaux de l'agriculture et de la construction. Les conditions générales de l'opération n'ont pas été divulguées.

Trinity, dont le siège social se trouve à Davenport dans l'Iowa, a établi dix centres de services stratégiquement situés aux États-Unis. Trinity est spécialisée dans la fourniture de composants standards et personnalisés à travers des programmes d'inventaire gérés par les fournisseurs et d'autres dispositifs adaptés aux besoins des clients. Trinity utilise sa technologie industrielle de pointe pour améliorer le flux de produits, de services et d'informations tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui se traduit par l'excellence des opérations de ses clients.

« Trinity a bâti une réputation et un système commercial impressionnants grâce à la fourniture en temps opportun de produits et services de haute qualité aux marchés de l'agriculture et de la construction. Elle fournit des produits et services de qualité supérieure qui permettent à ses clients d'exceller sur le marché », commente Steve Garrette, Président d'Agrisolutions. « Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe de Trinity pour développer les services de l'entreprise auprès de nos clients mutuels tant à l'échelle nationale qu'au niveau international pour les années à venir ».

L'ajout de Trinity apporte un avantage significatif aux clients d'Agrisolutions dans le monde entier grâce à une gestion des stocks plus efficace et à un approvisionnement en temps opportun tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les systèmes de Trinity permettent aux équipementiers de gérer leurs chaînes de production d'une manière plus efficace, ce qui leur permet de mieux desservir leurs marchés tout en réduisant les coûts. Les capacités uniques de Trinity permettent de livrer les produits au bon endroit, au bon moment et dans la configuration la plus souhaitable, que ce soit pour la chaîne de production d'un OEM ou pour une livraison rapide sur le marché des pièces de rechange.

L'acquisition de Trinity illustre bien l'engagement d'Agrisolutions à fournir des solutions de classe mondiale aux marchés qu'elle dessert, en associant à une offre de produits exceptionnels un système d'approvisionnement et de service éprouvé et innovant.

Dan Zehnder, PDG de Trinity Logistics, ajoute : « Trinity a construit un modèle de chaîne d'approvisionnement et de logistique de classe mondiale pour desservir les usines d'équipements d'origine et les canaux de distribution en utilisant les meilleurs outils technologiques et des installations locales axées sur les besoins du client. Je suis confiant que l'entreprise continuera à développer notre valeur ajoutée pour nos clients et de nouveaux débouchés avec l'équipe d'Agrisolutions et ses parties prenantes. L'équipe de gestion complète de Trinity reste pleinement décidée à continuer à développer l'entreprise avec ses nouveaux partenaires / propriétaires d'Agrisolutions ».

À propos du Venanpri Group

Venanpri Group est une entreprise internationale ayant deux divisions (Tools et Agrisolutions) et plus de 1 400 employés.

Agrisolutions est le leader mondial de la fabrication de composants agricoles consommables (disques, coutres, socs, organes ouvreurs, dents, ressorts et lames) intégrés dans la préparation du sol et les outils de plantation/ensemencement pour tous types d'exploitations agricoles, y compris la conservation, le labourage minimum et les opérations sans labour. Les produits Agrisolutions sont des composants d'usure de haute précision, vendus sous des marques largement reconnues comme Ingersoll, Bellota, Solbjerg et Rozalma, ainsi que sous les marques de ses clients OEM pour les nouveaux équipements et les produits de rechange.

Venanpri Tools produit et distribue des milliers d'outils manuels sous marque, y compris des outils d'élagage, des pelles, des truelles de maçonnerie, des machettes, des limes et des houes (entre autres) destinés aux professionnels et aux particuliers dans les secteurs de l'agriculture, du jardinage, de la construction et de l'industrie. Venanpri Tools vend ses produits sous les marques bien connues de Bellota, Corona et Burgon & Ball. Venanpri Tools est présente dans plus de 80 pays et dispose d'installations de fabrication et de distribution aux États-Unis, en Espagne, au Mexique, au Royaume-Uni et en Colombie, avec des bureaux de vente dans 18 pays.

Pour en savoir plus sur Trinity Logistics Corporation, veuillez consulter son site Web sur http://www.trinitylogisticsgroup.com/

Pour obtenir de plus amples informations :

Agrisolutions

Roger Murdock

Vice-président, Global Brand Management

rmurdock@Agrisolutionscorp.com

