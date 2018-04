Air Canada: carburant et taux de change creusent la perte au 1er trimestre

Montréal (awp/afp) - Air Canada a accusé une perte plus importante que celle de l'an passé au premier trimestre en raison d'une augmentation de la facture de carburant et de l'impact de la baisse du dollar canadien.

La compagnie aérienne a annoncé lundi une perte de 170 millions de dollars canadiens entre janvier et mars, comparativement à une perte de 13 millions de dollars sur la même période l'an dernier.

La perte par action a été de 62 cents, contre 44 cents de perte attendue en moyenne par les analystes.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,1 milliards sur les trois mois, en progression de 14% par rapport à l'an dernier, avec des recettes passagers de 3,5 milliards (+12%). La hausse des ventes aux passagers s'explique principalement par un trafic plus important quand le rendement par passager au mile nautique parcouru est resté pratiquement inchangé.

L'allongement de 4% de la distance moyenne desservie par les avions Air Canada comme le nombre de vols réalisés a augmenté le volume de carburant brûlé de 7% et la facture moyenne du litre de carburant a bondi de 16%.

En conséquence, les charges d'exploitation ont progressé de 11% à 4,12 milliards de dollars canadiens au premier trimestre 2018, et la perte d'exploitation s'est réduite à 13 millions contre 30 millions sur les trois premiers mois de 2017.

Le résultat courant avant impôt, frais financiers, amortissements et poste location d'avions a été négatif de 397 millions de dollars canadiens, en augmentation de 31 millions. L'impact de la variation du taux de change avec un dollar canadien plus bas a été de 112 millions de dollars canadiens.

Les charges unitaires, ramenées au siège par km, ont légèrement progressé (+2,4%) pour passer à 16,4 cents, se situant au même niveau que les recettes unitaires par siège et par km.

Air Canada exploitait 406 appareils à la fin du premier trimestre, soit 20 de plus qu'un an plus tôt et a amélioré son coefficient d'occupation, passé de 80,1% à 82,2% des sièges occupés.

