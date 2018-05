Air France-KLM : Anne-Marie Couderc et un triumvirat aux commandes 0 0 15/05/2018 | 14:34 Envoyer par e-mail :

Le conseil a demandé au CDC de "poursuivre les travaux déjà engagés sur les axes du plan stratégique à moyen terme". Anne-Marie Couderc entend s'attacher plus particulièrement "à renforcer la cohésion du Groupe pendant toute cette période", a-t-elle déclaré. L'ancienne ministre prend également la présidence non-exécutive du conseil d'Air France.



Le nouveau triumvirat ne disposera toutefois que d'un pouvoir limité quant au conflit social en cours. Le conseil d'administration d'Air France-KLM a rappelé, dans le communiqué diffusé ce jour, que le directeur général d'Air France n'a pas de nouveau mandat "pour prendre des décisions qui remettraient en cause la stratégie de croissance approuvée par le conseil d'administration d'Air France-KLM". En d'autres termes, aucune décision majeure ne sera prise avant qu'une "gouvernance pérenne" ne soit mise en place. Le conseil a démarré des recherches pour remplacer Jean-Marc Janaillac, en espérant que le pilotage de transition soit le plus bref possible.



La nouvelle a été accueillie plus que fraîchement par le marché, avec un titre qui glisse lentement vers les -3%, à 7,262 euros, après deux séances de rebond. Les investisseurs prennent conscience qu'il ne devrait rien se passer sur le front social à court terme.



La nouvelle équipe de direction, provisoire, d'Air France KLM

