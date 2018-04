Bourse de Paris : Air France fait une proposition avant un 7e jour de grève

Le mouvement social, qui a débuté le 22 février, représente à ce jour un impact de 170 millions d'euros pour le groupe, a estimé mardi le transporteur aérien.

L'intersyndicale de la compagnie, qui réclame une augmentation générale des salaires de 6%, prévoit encore des journées supplémentaires de grève mercredi puis les 17,18, 23 et 24 avril.

"Dans un esprit de dialogue et de responsabilité, la direction d'Air France propose aujourd'hui aux organisations syndicales l'ouverture d'une négociation pluriannuelle sur les salaires (2019-2021)", déclare la direction dans un communiqué.

Dans le cadre de cette négociation, elle suggère d'appliquer une partie des mesures à venir dès le 1er avril en augmentant les grilles de salaires de 1%, ce qui porterait à 2% la revalorisation pour 2018.

La direction appelle les organisations syndicales à suspendre le conflit le temps de cette négociation.

"Il est urgent de trouver une issue à ce conflit qui est destructeur pour l'entreprise et financièrement insoutenable", a déclaré à des journalistes Franck Terner, le directeur général d'Air France.

"C'est une réelle avancée par rapport à tout ce qui a été discuté jusqu'à présent", a-t-il ajouté, affirmant qu'une hausse générale de 6% des salaires risquerait d'obérer la capacité d'investissement du groupe en accroissant les coûts à hauteur de 240 millions d'euros.

La hausse de 1% supplémentaire dès avril représente un effort supplémentaire de 40 millions d'euros et porterait à respectivement 3,4% et 4% en moyenne les revalorisations salariales pour les personnels au sol et les personnels navigants, en intégrant les augmentations individuelles, a expliqué la direction.

Interrogé sur la réaction des syndicats à ces propositions, le dirigeant a estimé qu'il était trop tôt pour le savoir, tout en se disant confiant sur leur participation à des discussions qu'il souhaiterait lancer jeudi.

RASSEMBLEMENT DE SALARIÉS MERCREDI

"C'est en partie un aveu de faiblesse de la direction", estime Vincent Salles, co-secrétaire général du syndicat CGT Air France.

Il juge toutefois que le compte n'y est pas, rappelant que la hausse de 6% demandée par l'intersyndicale correspond à un rattrapage de l'inflation sur les dernières années.

L'intersyndicale doit se réunir mercredi matin tandis qu'un rassemblement de salariés est prévu à Roissy-Charles-de-Gaulle.

Pour mercredi, Air France a dit prévoir un programme de vols assuré à 70%, dont 60% de ses vols long-courriers, 65% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 75% de ses vols court-courriers, Paris Orly et province.

La compagnie ajoute que le taux de déclaration de grévistes pour les salariés est estimé pour le 11 avril à 36,3% pour les pilotes, 21,6% pour les personnels navigants commerciaux et 15,1% pour les personnels au sol.

Comme dans chaque communiqué faisant état de ses prévisions de trafic par jour de grève, Air France "conseille à ses clients ayant réservé un vol pour cette journée du 11 avril de reporter leur voyage".

Air France-KLM a également dit que son trafic passagers avait augmenté de 6,1% en mars, le coefficient d'occupation s'établissant à 87,8%, soit une hausse de 2,7 points. En revanche, le trafic cargo a baissé de 1,7% le mois dernier, avec un taux de remplissage de 62,7% (-0,6 point).

