Air Liquide : étend son offre de services dans la santé à domicile avec l’acquisition d’une start-up dans le domaine de la ventilation

L’acquisition par Air Liquide de la start-up EOVE, société française de conception et de fabrication de ventilateurs destinés à la prise en charge à domicile de patients souffrant d’insuffisances respiratoires chroniques, s’inscrit dans le cadre du développement de l’activité santé à domicile du Groupe. La start-up EOVE a développé une solution innovante : un ventilateur portable connecté qui prend en compte les besoins de mobilité des patients et facilite la pratique des médecins.

Fondée en 2014, EOVE a développé une solution technologique basée sur Android. Le ventilateur de cette société offre des fonctionnalités avancées pour la mobilité, en associant compacité et connectivité. Il permet de mettre en oeuvre toutes les stratégies thérapeutiques. Déjà présente en France, en Italie, en Allemagne, en Corée du Sud et au Canada, cette offre est destinée aux patients souffrant de maladies neuromusculaires nécessitant une ventilation en continu. EOVE a réalisé un chiffre d’affaires de près de 5 millions d’euros en 2017.

L’acquisition d’EOVE permet à Air Liquide de renforcer son expertise dans la ventilation à domicile des insuffisances respiratoires chroniques à travers un savoir-faire technologique de pointe et une équipe dédiée à l’innovation spécialisée sur le segment de la ventilation support de vie. Ceci permettra également à EOVE d’accélérer son développement à l’international.

François Jackow, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les activités Santé a déclaré : « La société EOVE est reconnue pour son savoir-faire et sa capacité d’innovation dans la ventilation à domicile ainsi que pour l’expertise de ses équipes. Cette acquisition permet à Air Liquide d’étendre son offre de services dans le domaine des maladies respiratoires à travers une solution connectée unique. Ainsi, elle s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de notre activité santé à domicile. »

L’activité Santé d’Air Liquide

fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, des produits d’hygiène, du matériel médical et des ingrédients de spécialité. En 2017, elle a servi plus de 15 000 hôpitaux et cliniques et plus d’1,5 million de patients à domicile à travers le monde. L’activité Santé du Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 3 401 millions d’euros, en s’appuyant sur 16 500 collaborateurs.

L’activité Santé à domicile d’Air Liquide

Air Liquide, leader européen dans la santé à domicile, prend en charge, sur prescription médicale, des patients souffrant de maladies chroniques, telles que la BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive), l’apnée du sommeil et le diabète. Cette activité se développe, en complément des soins hospitaliers, au domicile du patient car elle permet une meilleure qualité de vie et une réduction des coûts de traitements. L’activité Santé à domicile représente 45 % du chiffre d’affaires 2017 de l’activité Santé d’Air Liquide.

