La Haye (awp/afp) - Le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel a publié mardi un bénéfice net en hausse et s'est félicité des progrès faits vers la transformation en une société de peintures et de revêtements ciblée, et ce malgré les vents contraires.

Le groupe a dégagé un bénéfice net de 253 millions d'euros entre janvier et mars, un montant en hausse de 5% par rapport à la même période l'an dernier, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a lui baissé de 8% à 2,2 milliards d'euros, touché par des devises étrangères défavorables. Les volumes ont également chuté, de 3%, principalement en raison des conditions défavorables persistantes du marché dans les secteurs maritime, pétrolier et gazier.

La société a augmenté les prix de ses propres produits de 3% en moyenne au premier trimestre.

Le spécialiste de la peinture avait pris les devants en mars pour éviter toute OPA hostile en annonçant la vente de sa division "Chimie de spécialité" pour un montant de 10,1 milliards d'euros.

Après une année 2017 très mouvementée, émaillée de plusieurs offres hostiles, le groupe néerlandais cède cette division au fonds d'investissement américain Carlyle Group et au fond souverain singapourien GIC.

La transaction doit être finalisée vers la fin 2018, et une grande partie des recettes nettes de la vente, estimées à 7,5 milliards d'euros, sera distribuée aux actionnaires, a précisé le groupe.

AkzoNobel, connu pour ses marques Dulux ou Trimetal, avait annoncé l'an dernier son intention de se séparer de sa branche chimie alors qu'il venait de rejeter une offre hostile présentée par son concurrent américain PPG.

Après avoir lancé trois offres hostiles, PPG a finalement renoncé vers la mi-2017, au moment où le groupe était valorisé à 26,9 milliards d'euros.

"Nous avons franchi une étape décisive dans la création de deux activités ciblées et performantes avec l'accord de la vente de la division +Chimie de spécialité+", a déclaré Thierry Vanlancker, le PDG du groupe, cité dans le communiqué.

"Des vents contraires persistent pour les revêtements marins et protecteurs. Les résultats ont été inférieurs à ceux d'un trimestre exceptionnellement fort l'an dernier", a-t-il ajouté.

