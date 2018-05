Allemagne-Le SPD à 17% dans un sondage, les conservateurs à 34%

BERLIN, 6 mai (Reuters) - Les intentions de vote en faveur du SPD, avec 17%, sont deux fois moins importantes que pour le bloc conservateur de la chancelière Angela Merkel, deux semaines après l'élection d'Andrea Nahles à la tête du Parti social-démocrate, à en croire un sondage que publie dimanche le Bild am Sonntag.

Cette enquête marque un repli d'un point du SPD par rapport au précédent sondage du même institut, Emnid, tandis que la CDU et la CSU progressent de deux points à 34%.

En avril, Andrea Nahles est devenue la première femme de l'histoire du SPD à accéder à la tête du parti, avec pour mission délicate de donner un nouvel élan à la plus ancienne formation politique allemande.

En troisième position vient l'AfD, qui à 14% n'est plus qu'à trois points du SPD, et qui a fait pour la première fois son entrée au Bundestag à la faveur des législatives du 24 septembre dernier. Le sondage Emnid situe les Verts à 12%, sans changement, et le parti de Gauche à 10% (-1). Le FDP (libéraux) cède lui aussi un point, à 8% d'intentions de vote. (Paul Carrel; Eric Faye pour le service français)