Allemagne-Schäuble n'est pas contre un gouvernement minoritaire

Wolfgang Schäuble souhaite la constitution rapide d'un nouveau gouvernement en Allemagne sans exclure la formation d'un gouvernement minoritaire par Angela Merkel en l'absence d'accord entre la chancelière conservatrice et les sociaux-démocrates.

Dans une interview au Tagesspiegel, l'ancien ministre conservateur des Finances et actuel président du Bundestag juge "préférable" une "alliance stable" entre la CDU-CSU et le SPD mais ajoute qu'un gouvernement sans majorité parlementaire pourrait fonctionner "d'une manière ou d'une autre".

Les conservateurs et sociaux-démocrates doivent entamer leurs discussions exploratoires le 7 janvier et décideront le 12 janvier s'ils ouvrent des négociations formelles en vue de former un nouveau gouvernement de grande coalition. CDU-CSU et SPD ont déjà gouverné ensemble, sous la direction d'Angela Merkel, de 2005 à 2009 et de 2013 à 2017.

Horst Seehofer, patron de la CSU (Union chrétienne-sociale), estime qu'un nouveau gouvernement devra être formé avant Pâques, qui tombe l'an prochain le 1er avril.

En cas d'échec des négociations, le chef de l'alliée bavaroise de la CDU (Union chrétienne-démocrate) dit en revanche préférer de nouvelles élections à la constitution d'un gouvernement minoritaire.

La CSU s'est prononcée vendredi pour une hausse du budget de la défense, afin de le porter à 2% du produit intérieur brut (PIB), une hypothèse rejetée samedi par le SPD.

Ralf Stegner, l'un des dirigeants du Parti social-démocrate, a déclaré sur Twitter que le SPD avait pour priorité d'augmenter les budgets de l'éducation, des familles et de la santé. La CSU pourra augmenter le budget de l'armée "quand elle aura la majorité absolue", a-t-il dit.

Un sondage publié par le journal Die Welt montre qu'Angela Merkel perd le soutien d'une partie des Allemands en l'absence de gouvernement plus de trois mois après les élections législatives du 24 septembre.

D'après cette enquête, 46% des Allemands estiment qu'Angela Merkel devrait démissionner immédiatement de son poste de chancelière et 63% qu'elle devrait démissionner en cas d'échec des discussions avec le SPD. (Andrea Shalal; Jean-Stéphane Brosse pour le service français)