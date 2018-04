Allemagne-Une femme présidente du SPD, une première en 154 ans

BERLIN, 22 avril (Reuters) - Le Parti social-démocrate (SPD) a élu dimanche à sa présidence Andrea Nahles, qui sera la toute première femme à diriger le plus ancien parti politique d'Allemagne.

Le SPD, qui a plus d'un siècle et demi d'existence et gouverne actuellement en coalition avec le bloc conservateur au niveau fédéral, a choisi Andrea Nahles pour succéder à Martin Schulz. Ce dernier a démissionné de son poste après la pire défaite essuyée - le 24 septembre dernier - par le parti à des législatives depuis la dernière guerre. (Michelle Martin; Eric Faye pour le service français)