Allemagne: l'excédent budgétaire va légèrement se réduire en 2018 (ministère)

Berlin (awp/afp) - L'excédent des comptes publics allemands va légèrement diminuer en 2018, après avoir atteint un niveau record en 2017 et suscité dans le pays et en Europe de nombreux appels à dépenser plus, a annoncé mercredi le gouvernement allemand.

Les comptes publics allemands avaient enregistré l'an passé un surplus de 36,6 milliards d'euros, soit 1,1% du PIB allemand de 2017, une situation exceptionnelle en Europe.

En 2018, Berlin table désormais sur un surplus plus faible, de 1,0%, puis sur une reprise autour de 1,25% dès 2019, a annoncé le ministère allemand des Finances dans un communiqué.

"Notre politique budgétaire doit faire face à de multiples défis afin de préserver le bon développement économique actuel, de maintenir la compétitivité internationale de l'Allemagne et d'assurer la viabilité à long terme des finances publiques", justifie le ministère des Finances.

Le ministère ajoute que cette projection "n'inclut pas encore les implications fiscales des mesures prioritaires envisagées par la coalition au pouvoir", le budget fédéral 2018 du nouveau gouvernement allemand n'ayant pas encore été approuvé.

Cette évaluation, a minima, de Berlin a été transmise à la Commission européenne dans le cadre du pacte budgétaire européen, exigeant depuis 2012 que les pays membres s'engagent à ne pas dépasser un déficit structurel à hauteur de 0,5% de leurs PIB.

La croissance allemande, qui connaît une phase vigoureuse depuis 2011, a rempli les caisses de l'Etat fédéral, des Etats régionaux, des communes et des administrations de Sécurité sociale au point d'offrir au pays un excédent des comptes publics inédit depuis la Réunification en 1990.

Depuis le retour à l'équilibre du budget fédéral intervenu en 2014, la pression croît pour que Berlin se serve de cette trésorerie. Les partenaires européens de l'Allemagne, en particulier Paris, multiplient les appels à dépenser plus pour stimuler les économies voisines.

afp/rp