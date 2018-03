Allemagne: l'inflation accélère en mars, à 1,6% sur un an (provisoire)

Berlin (awp/afp) - La hausse des prix à la consommation a progressé en mars en Allemagne à 1,6% sur un an, après 1,4% en février, selon des chiffres provisoires publiés jeudi par l'office fédéral des statistiques Destatis.

Ce chiffre est légèrement inférieur aux attentes des analystes sondés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient en moyenne sur une progression des prix de 1,7% sur un an.

L'inflation allemande, qui avait reculé en février, a été poussée en mars par les prix de l'alimentation, en hausse de 2,9% sur un an, contre une hausse de 1,1% en février.

"Comme les vacances de Pâques ont débuté cette année en mars et non en avril, cet effet saisonnier explique en grande partie la forte hausse de l'indice sur un an", commente l'économiste Carsten Brzeski, de la banque ING Diba, parlant de l'effet "lapin de Pâques".

Les prix de l'énergie ont quant à eux accéléré à 0,5%, après une chute à + 0,1% le mois précédent.

La hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPHC), utilisé comme référence par la Banque centrale européenne, est passée en mars à 1,5% sur un an, après 1,2% en février.

Ce taux reste éloigné de l'objectif de la BCE, qui considère qu'une hausse des prix proche de 2% mais inférieure à ce niveau sur le moyen terme est un signe de bonne santé de l'économie.

Commerzbank s'attend néanmoins à une hausse progressive des prix en zone euro dans les mois à venir, alimentée par les prix de l'énergie et la bonne santé économique, notamment en Allemagne.

"Nous prévoyons que le taux d'inflation atteindra son apogée à l'été en parvenant au-dessus de 2%" en zone euro, écrit jeudi Christoph Weil, économiste chez Commerzbank.

La BCE décidera au plus tard cet été de la suite de son programme d'achats d'actifs, dit QE (quantitative easing), au-delà du mois de septembre.

Le QE ayant perdu de sa justification sur fond de remontée de l'inflation et d'un boom économique persistant, le marché anticipe un arrêt des achats nets d'ici la fin de l'année.

afp/lk