Allemagne: la production industrielle décevante en février (-1,6%)

BERLIN (awp/afp) - La production industrielle allemande s'est nettement repliée en février, de 1,6% sur un mois, venant s'ajouter à la liste de plus en plus longue des indicateurs allemands en berne.

Les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset tablaient au contraire sur un rebond de 0,3% en février.

En janvier, la production industrielle avait légèrement avancé de 0,1%, d'après un chiffre légèrement révisé par Destatis qui avait initialement annoncé une baisse de 0,1% sur un mois.

Dans le détail, la production de biens d'investissement a reculé de 3,1% sur un mois, et celle des biens de consommation de 1,5%, tandis que celle des biens semi-finis a reculé de 0,7%.

Hors industrie manufacturière, le secteur de la construction a vu sa production baisser de 2,2% sur un mois.

Au coeur de l'hiver et alors que l'Europe a été touchée fin février par une vague de froid, le secteur de l'énergie, a en revanche nettement progressé (+4%).

Cet indicateur suit la publication jeudi d'une légère accélération des commandes industrielles allemandes en février, mais s'ajoute à une série de publications préoccupantes pour le bulletin de santé général de la première économie européenne, qui montre des premiers signes d'essoufflement, selon les analystes.

La plupart des indicateurs se sont nettement détériorés depuis le début de l'année, la production industrielle, la balance commerciale, le secteur des services et le moral des investisseurs et des entrepreneurs ont nettement baissé depuis le début de l'année.

"Après une année 2017 de forte expansion, l'économie allemande perd en ce début 2018 un peu de sa vitesse et les craintes d'une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis ne permettent pas d'envisager une dynamique plus favorable", estiment les analystes de la banque Bayern LB.

