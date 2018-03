Allemagne: le moral des entrepreneurs recule en mars, à 114,7 points (Ifo)

Berlin (awp/afp) - Le moral des entrepreneurs allemands a de nouveau reculé en mars pour s'établir à 114,7 points contre 115,4 points en février, avec un net repli des attentes pour les prochains mois, selon le baromètre Ifo publié jeudi.

Basé sur le sondage d'environ 7.000 entreprises, cet indicateur très suivi, qui permet d'avoir un avant-goût de l'activité économique dans les mois à venir, est ressorti en ligne avec les attentes (114,8 points) des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset.

"Le climat des affaires s'est détérioré" mais reste "à un niveau élevé", constate dans un communiqué Clemens Fuest, le président de l'institut Ifo.

Les entrepreneurs regardent la situation actuelle d'un oeil un peu moins positif qu'au mois dernier (125,9 points contre 126,4 en février), et sont moins optimistes pour les six prochains moins (104,4 points, soit une perte d'un point par rapport à février).

Du côté des investisseurs allemands, le moral s'est effondré encore plus nettement en mars, à 5,1 points (contre 17,8 points en février), leurs attentes plongeant dans la foulée, quand leur évaluation conjoncturelle est elle aussi resté haute en mars, selon le baromètre réalisé par l'institut ZEW et publié mardi.

"Le protectionnisme mine la confiance, le boom économique est probablement derrière nous", estime Uwe Burkert, économiste en chef de la banque LBBW.

Pour l'économiste d'ING Diba Carsten Brzeski, le cycle économique allemand montre des signes de surchauffe, notamment en ce qui concerne les capacités de production. Il estime que les mesures protectionnistes américaines pourraient "laisser des marques sur l'autoproclamée +nation exportatrice+ allemande".

Dans le camp des optimistes, Jörg Zeuner, économiste de la banque Kfw, considère que "même si l'économie allemande s'apprête à ralentir, elle continuera à bien se porter, du moins si les Européens se maitrisent et ne donnent pas dans les représailles haineuses (contre les Etats-Unis)".

Washington et l'Union européenne se sont donné un peu de champ mercredi dans le conflit sur les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium en annonçant qu'ils s'efforçaient de trouver une solution "acceptable" pour les deux parties dans les plus brefs délais.

afp/rp