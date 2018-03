Allemagne: le moral des investisseurs s'effondre en mars, à 5,1 points (ZEW)

Berlin (awp/afp) - Le moral des investisseurs allemands a fortement flanché en mars, mois marqué par des craintes de guerre commerciale, selon un baromètre réalisé par l'institut ZEW et publié mardi.

Cet indicateur, particulièrement volatil, est ressorti à 5,1 points en mars, après 17,8 points en février, soit son plus bas niveau depuis une chute liée au Brexit à l'été 2016.

Les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset tablaient sur un repli beaucoup moins marqué, à 13,1 points.

"Les craintes au sujet du déclenchement par les Etats-Unis d'un conflit commercial mondial rendent les investisseurs d'Allemagne, la nation exportatrice par excellence, plus prudents quant à leurs perspectives d'avenir", a souligné Achim Wambach, président de l'institut ZEW, cité dans un communiqué.

L'impact direct sur l'Allemagne des mesures protectionnistes imposées par le président américain sur l'acier et l'aluminium est considéré comme faible, le métal n'étant pas au coeur de la relation commerciale germano-américaine.

En revanche, la première économie européenne "pourrait se retrouver directement en première ligne en cas d'escalade de cette guerre commerciale, si les États-Unis se mettaient à imposer des tarifs douaniers sur ses importations d'automobiles", avertit Stephen Brown analyste chez Capital Economics.

Les Etats-Unis et les Européens ont montré lundi des signes d'apaisement dans le conflit, alors que le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross et le ministre allemand de l'Economie Peter Altmaier ont indiqué avoir eu "un échange préliminaire très constructif sur tous les sujets relatifs à nos liens économiques et tourné particulièrement vers l'apaisement des tensions commerciales".

Si le baromètre ZEW concernant les attentes a plongé très en dessous de sa moyenne de long terme de 23,6 points, la confiance des investisseurs en ce qui concerne la "situation conjoncturelle" reste à un très haut niveau : 90,7 points en mars, soit une baisse de seulement 1,6 point depuis février.

"Cet écart est remarquable car il montre que l'économie allemande est dans une position confortable à court terme, mais avec des attentes pour l'avenir aussi faibles, il s'agit aussi d'un appel à la vigilance", estime Carsten Brzeski d'ING Diba.

afp/jh