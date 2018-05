Allemagne: le moral des investisseurs toujours au plus bas depuis 5 ans

Berlin (awp/afp) - Le moral des investisseurs allemands est resté en mai à son plus bas niveau en 5 ans, sur fond d'incertitudes sur les relations commerciales avec l'Iran et les Etats-Unis, selon le baromètre de l'institut ZEW publié mardi.

Cet indicateur particulièrement instable a enrayé sa chute continue des trois derniers mois, ressortant à -8,2 points, soit au même niveau qu'avril, après avoir affiché 5,1 points en mars et 17,8 points en février.

Le chiffre du mois de mai correspond au pronostic des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset.

"Le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien et la menace d'un conflit commercial avec les Etats-Unis, combinés à une hausse des prix du baril, ont pesé sur les attentes des investisseurs allemands", a souligné Achim Wambach, président de l'institut ZEW, cité dans un communiqué.

L'Allemagne est le premier exportateur européen vers l'Iran. Elle a vu ses échanges avec la République islamique progresser depuis 2015, livrant pour 2,57 milliards d'euros de biens en 2016 (+22% sur un an), puis 2,97 milliards l'an dernier (+15,5% sur un an). Berlin y exporte surtout des machines, produits pharmaceutiques et produits alimentaires.

Si le baromètre ZEW concernant les attentes, situé à 23,4 points, se maintient très en dessous de sa moyenne de long terme, la confiance des investisseurs en ce qui concerne la "situation conjoncturelle" reste à un haut niveau, soit 87,4 points, après 87,9 en avril.

La nouvelle chute du ZEW intervient également alors que l'économie allemande se remet à peine du coup de froid du début d'année marqué par une série de contre-performances côté production industrielle et exportations.

La croissance économique allemande en a donc pâti au premier trimestre de cette année, le PIB ne progressant que de 0,3% par rapport au trimestre précédent.

Le Fonds monétaire international a d'ailleurs recommandé lundi Berlin à ne pas se reposer sur ses lauriers et exhorte l'Allemagne à stimuler de manière "plus énergique" la dépense publique, à acheter et investir d'avantage pour stimuler aussi bien sa croissance future que les économies voisines.

