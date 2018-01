Allemagne: production industrielle en rebond de 3,4% en novembre

Berlin (awp/afp) - La production industrielle allemande a rebondi beaucoup plus nettement que prévu en novembre, gagnant 3,4% par rapport au mois précédent, selon des données corrigées des variations saisonnières (CVS) publiées mardi par Destatis.

Les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset tablaient sur une progression plus modeste, de 1,8% sur un mois, après le recul d'octobre révisé en baisse à -1,2%, après une estimation initiale de -1,4%.

Cet indicateur meilleur qu'attendu suit une bonne surprise sur les commandes industrielles de novembre, annoncées lundi en repli de 0,4% alors que les économistes escomptaient un recul de 0,5%, après une progression de 0,7% elle-même révisée en hausse en octobre.

Dans le détail, la hausse la plus importante est enregistrée par la production de biens d'investissement (+5,7%), devant celle des biens de consommation (+3,6%), inversant leur mouvement du mois précédent.

En vigoureux rebond de 5,1% en octobre, le secteur énergétique a en revanche reculé de 3,1% sur un mois, tandis que le secteur de la construction a effectué le mouvement inverse, reprenant 1,5% après avoir cédé 1,3% le mois précédent.

En comparant l'évolution de l'indicateur en glissement trimestriel, référence plus parlante selon le ministère de l'Economie, le secteur secondaire a vu sa production reculer de 0,2% en octobre/novembre par rapport à août/septembre, avec un repli de 0,3% pour l'industrie et de 0,1% pour la construction.

Selon le ministère, et alors que les indicateurs avancés sont au plus haut en Allemagne, "la situation favorable des commandes et surtout l'optimisme dans le secteur des affaires laissent entrevoir un vigoureux développement de l'industrie dans les prochains mois", tandis que le bâtiment "semble de plus en plus buter sur les limites de ses capacités".

