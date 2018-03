AllianceBernstein regarde déjà vers 2019 et affiche sa prudence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour AllianceBernstein, le débat sur les perspectives macro mondiales pour 2019 devrait s'imposer au cours de cette année comme une source de volatilité supplémentaire sur les marchés. La société de gestion commence d'ores et déjà à s'interroger pour savoir si le qualificatif "équilibré" utilisé l'année dernière pour désigner l'économie mondiale, entre une accélération de la croissance, une faiblesse persistante de l'inflation et un retrait graduel des politiques monétaires accommodantes, a encore un sens.Pour tenter de répondre à cette question, AllianceBernstein met en avant deux préoccupations. D'abord, les nombreux indicateurs conjoncturels sont proches des sommets historiques, ce qui réduit la possibilité de bonnes surprises. Ensuite, la prudence est de mise à horizon 2019 : à cette date, "le resserrement des conditions financières impulsé par les mesures législatives devrait se poursuivre, les facteurs structurels et conjoncturels laissent entrevoir des risques d'inflation à la hausse", anticipe Darren Williams, responsable de la recherche économique mondiale chez AllianceBernstein."Tout cela, conjugué à la détérioration de la dynamique de l'offre et de la demande, suggère que les rendements obligataires continueront d'augmenter. Un environnement de croissance plus modeste ainsi qu'une hausse de l'inflation et des rendements obligataires plus élevés ne constituent pas une excellente toile de fond pour les actifs risqués", conclut l'expert.