Allianz Global Investors reste positif sur les petites capitalisations européennes

Dans un contexte de croissance économique qui perdure en Europe, malgré la volatilité des marchés actions des derniers mois, Allianz Global Investors (AllianzGI) croit encore fortement au potentiel des petites capitalisations européennes. En effet, elles bénéficient d'avantages structurels indéniables, à la fois pour améliorer le beta et l'alpha d'un investissement.En termes de beta, elles offrent un potentiel de performance supérieur à celui des grandes capitalisations, grâce, entre autres, à l'effet de taille, à la diversification qu'elles apportent, aux possibilités de fusions et acquisitions, à leur exposition aux zones en croissance. La qualité de leurs structures financières s'est également améliorée au cours des dix dernières années, et leur gouvernance - elles sont souvent détenues par leur management - est un moteur de performance supplémentaire." Les petites et moyennes capitalisations européennes présentent aussi de meilleures opportunités pour un gérant actif à la recherche d'alpha : dans un univers très large et très changeant, elles nous permettent d'identifier des sources de croissance différentes pour jouer un thème d'investissement particulier ou de mieux tirer parti des inefficience des marchés. Elles peuvent aussi avoir des trajectoires boursières extrêmes, ce qui rend cruciale la sélection des valeurs ", explique Miguel Pohl, Co-directeur des investissements Small Caps Europe.Les petites et moyennes actions européennes sont également portées par des fondamentaux positifs.Leur prime de valorisation reste modérée par rapport aux valorisations historiques, elles présentent encore une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne, et elles représentent des cibles de choix pour de possibles fusions et acquisitions." Selon nous, ajoute Miguel Pohl, il existe de nombreuses opportunités d'investissement intéressantes dans le segment des petites capitalisations. Nous privilégions entre autres les thèmes de l'intelligence artificielle, de la disruption, et de la nouvelle économie. "