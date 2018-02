AllianzGI acquiert une participation dans sept parcs éoliens en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AllianzGI, par l'intermédiaire de son fonds Allianz Renewable Energy Fund 2 (AREF2), a acquis une participation dans sept parcs éoliens situés en France auprès de STEAG, une entreprise allemande de services aux collectivités. Le niveau de participation varie d'un parc à l'autre, mais n'excède pas 49%. Il s'agit de parcs éoliens terrestres répartis sur l'ensemble du territoire qui génèrent une production électrique totale de 94 MW. La transaction a été finalisée le 30 janvier 2018.STEAG conservera une participation majoritaire et continuera d'assurer les opérations d'exploitation technique et commerciale. Les parties ont convenu de ne pas dévoiler le prix d'acquisition.Les actifs d'AREF2, qui atteignent 350 millions d'euros, sont intégralement investis dans des centrales éoliennes et solaires en Europe, pour le compte d'investisseurs institutionnels. Lorsqu'AREF2 sera investi en totalité, l'équipe des investissements en infrastructures d'Allianz Global Investors disposera d'environ 1,6 milliard d'euros sous gestion dans les énergies renouvelables et les projets d'infrastructure.