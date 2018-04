Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AllianzGI renforce son équipe de gestion dédiée à la dette privée à Paris avec l’arrivée d’Elise Moulinier. Avant de rejoindre AllianzGI, Elise Moulinier a effectué un parcours de 13 ans chez HSBC France, dont 12 en financements structurés et LBO. Elle a rejoint AllianzGI à Paris, en qualité de gérant Dette privée corporate, au sein de l'équipe pilotée par Damien Guichard, pour y développer l'activité de financements structurés Mid Caps. Constituée en 2013, cette équipe comprend désormais cinq professionnels de l'investissement.A l'échelle mondiale, l'expertise Dette privée d'AllianzGI a connu un développement significatif au cours de ces deux dernières années, avec l'acquisition en 2016 de Sound Harbor Partners aux Etats-Unis et l'intégration en 2017 de deux équipes spécialisées d'Allianz.Composante de l'offre d'investissements alternatifs placée sous la responsabilité de Deborah Zurkow, Membre du Comité Exécutif mondial, la dette privée représente un total de plus de 24 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31 décembre 2017), qui font d'AllianzGI un acteur de premier plan sur le marché mondial.