Alpha FMC renforce sa présence en Asie avec un nouvel associé

Alpha Financial Markets Consulting, leader mondial du conseil aux acteurs de l’Asset et du Wealth Management, renforce sa présence en Asie avec un nouvel associé : Michael Chaille, nommé pour développer l’expertise conseil d'Alpha auprès des Sociétés de Gestion et Banques Privées à travers la région.L'ouverture d'un bureau à Singapour a été, en 2018, une étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale d'Alpha FMC. Elle vient en réponse à la demande croissante des clients d'Alpha FMC pour des services de conseil sur ces marchés. La présence d'Alpha FMC en Asie soutient à la fois le développement de ses clients internationaux et celui des Sociétés de Gestion et Banques Privées du continent asiatique.Alpha FMC est désormais présent dans dix centres financiers à travers le monde : au Royaume-Uni, aux États-Unis et sur des marchés clés en Europe, notamment en France, en Suisse, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Singapour est le premier bureau d'Alpha FMC en Asie et la société prévoit d'étendre sa présence à travers le continent au cours des prochaines années.Michael Chaille, nommé associé et directeur exécutif Asie d'Alpha FMC, est basé à Singapour. Il possède plus de dix-sept années d'expérience en conseil dans le secteur de la gestion d'actifs et la gestion de fortune, avec des expériences dans la transformation de modèles opérationnels et de stratégies digitales. Après avoir travaillé chez Arthur Andersen (2000-2005) et chez M.A. Partners (2005-2008), Michael a fondé sa propre société de conseil, Newtone Associates (en 2008) qui a été cédée à Chappuis Halder & Co. en 2013. Il était depuis partner et senior advisor de Chappuis Halder & Co. à Singapour.Il est titulaire d'une maîtrise en Economie et Technologies de l'Information (HEC Lausanne) et d'un diplôme d'études supérieures en Gestion des Institutions Publiques (IDEHAP). Il est également certifié PMP et a participé à plusieurs programmes exécutifs IMD et INSEAD.