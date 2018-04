Amaguiz (Groupama) recrute 20 conseillers commerciaux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amaguiz, la filiale 100% nantaise du groupe Groupama a annoncé renforcer ses équipes commerciales en créant 20 postes de conseillers commerciaux à distance en CDI et à temps plein. Les futurs nouveaux conseillers auront pour missions de proposer un accueil et une qualité de service « irréprochables » aux clients et prospects, de les conseiller et les orienter sur les offres Amaguiz les plus adaptées, de les fidéliser et de les multi-équiper ainsi que d'assurer la gestion du portefeuille des contrats d'assurance.Pour être éligible, le candidat devra être à l'aise avec les outils informatiques dans la mesure où Amaguiz est 100% dématérialisé.Au-delà d'un diplôme, le groupe précise qu'il recherche "avant tout des collaborateurs".