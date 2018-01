American Airlines affectée par une hausse des coûts, mais optimiste pour 2018

New York (awp/afp) - American Airlines a annoncé jeudi une baisse de ses bénéfices et revenus trimestriels et annuels, affectés par une hausse des coûts, mais la première compagnie aérienne américaine table sur une augmentation des prix des billets d'avions pour améliorer sa rentabilité en 2018.

Le résultat net de la compagnie a plongé de 10,7% à 258 millions de dollars au quatrième trimestre 2017, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 95 cents contre 92 cents attendus en moyenne par les analystes financiers.

Sur l'année, le profit net est de 1,92 milliard de dollars, en chute de 28,3%, mais comme lors des trois derniers mois le bénéfice par action ajusté est supérieur aux attentes, à 4,88 dollars contre 4,84 dollars anticipés.

La rentabilité a été limitée par une hausse des dépenses opérationnelles de l'ordre de 9,8% sur l'année et de 9,3% sur l'ensemble de l'exercice, nourrie par exemple au quatrième trimestre par un bond de 23,5% de la facture du kérosène et une revalorisation de 7% des salaires des employés du premier transporteur aérien mondial.

Le CASM (coût par siège disponible rapporté au nombre de miles parcourus), a augmenté de 7,1% lors des trois derniers mois de l'année 2017. Hors kérosène et revalorisations salariales, il n'a progressé que de 3,8%.

Les prix du pétrole ont augmenté de 30% sur les douze derniers mois, ce qui affecte les compagnies aériennes dont un grand nombre ne disposent pas de contrats de couverture face aux fluctuations des cours.

American Airlines a également procédé à une revalorisation des salaires de son personnel l'an dernier et lui a versé des primes exceptionnelles tout en expliquant être en sureffectifs.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,3% à 10,6 milliards au quatrième trimestre et de 5% à 42,21 milliards sur l'année.

Pour 2018, la compagnie aérienne se veut optimiste et compte notamment sur une hausse du revenu total par siège disponible rapporté au nombre de miles parcourus (TRASM), alors que sa rivale United entend engager une guerre des prix des billets cette année pour gagner des parts de marché sur fond d'accélération de la croissance économique.

Le TRASM devrait augmenter jusqu'à 4% cette année, prévoit American, qui a vu cet indicateur progresser sans discontinuer pendant toute l'année 2017.

Le bénéfice par action ajusté 2018 sera lui compris entre 5,50 et 6,50 dollars, une fourchette bien au-dessus des attentes des marchés qui sont de 5,32 dollars actuellement.

A Wall Street, le titre hésitait malgré ces bonnes prévisions, les analystes semblant se demander si American Airlines allait pouvoir tenir ses promesses de hausse des prix des avions alors qu'United entend baisser nettement les siens.

Il perdait légèrement 0,07% à 54,75 dollars vers 13H30 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.

afp/buc