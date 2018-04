American Airlines choisit Boeing pour ses avions long-courriers

Ce contrat porte sur la livraison de 47 Boeing 787 Dreamliner et représente une valeur, sur la base des prix catalogue, de plus de 12 milliards de dollars (9,8 milliards d'euros).

"Ce fut un difficile choix à faire entre le Boeing 787 et les Airbus A350 et A330neo et nous remercions les deux constructeurs pour leurs efforts soutenus visant à faire de nouvelles affaires avec American. Au bout du compte, notre objectif de simplification de notre flotte a rendu le 787 plus attractif", déclare Robert Isom, président de la compagnie aérienne américaine, cité dans un communiqué.

Le fait qu'American Airlines a opté pour Boeing est un nouveau coup dur pour l'Airbus A330neo après qu'Hawaiian Airlines a également décidé, début mars, de ne pas commander l'appareil européen pour préférer le 787.

Dans un contexte où les commandes pour de gros porteurs se font rares, la version A330-800neo n'a de ce fait pas engrangé de contrats à ce stade.

Fin mars, Reuters avait rapporté qu'American Airlines allait vraisemblablement choisir le 787 Dreamliner, dont les moteurs sont fabriqués par General Electric.

(Alana Wise et Tim Hepher, Benoit Van Overstraeten pour le service français)