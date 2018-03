Ameropa revendique une rentabilité en hausse, malgré un tassement des revenus

Zurich (awp) - Le producteur et négociant en engrais et semences bâlois Ameropa a essuyé l'an dernier une érosion de son chiffre d'affaires, à 5,58 mrd CHF, contre 5,99 mrd un an plus tôt. Le groupe revendique néanmoins dans un compte-rendu mercredi une rentabilité opérationnelle - non précisée - en nette hausse.

Le recul du chiffre d'affaires est attribué à des changements dans le périmètre de consolidation de la société.

La modernisation des installations de production acquises en 2012 en Roumanie, pour laquelle une enveloppe de 250 mio EUR avait été constituée, a pu être menée à bien.

La prochaine assemblée générale du groupe en mains privées se verra proposer l'élection au conseil d'administration de Blake Zacharias et de Christian Junker, en remplacement de Nicole Miescher et de Larry Zacharias. Les deux sortants auront alors franchi l'âge limite pour exercer leurs mandats.

Ameropa déplore l'absence d'avancement dans la dispute en Russie autour de sa participation minoritaire, via le véhicule Ameropas Investition, dans le spécialistes des engrais Togliatti Azot.

jh/rp