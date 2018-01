Amilton AM renforce ses équipes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amilton AM annonce l’arrivée de Beata Kaminska au poste de Directeur du Développement.Elle prend en charge l’organisation des équipes commerciales ainsi que la mise en œuvre des orientations stratégiques et du plan de croissance d’Amilton AM. Beata Kaminska, spécialiste reconnue de la distribution de produits financiers en France et à l’international, occupait depuis 2015, le poste de Responsable de la dstribution France, Benelux et Suisse chez Tikehau Investment Management après avoir travaillé chez Amundi en qualité de Responsable de la distribution France."Avec plus de 800 millions d'euros d'encours et un doublement de ses encours au cours des trois dernières années, Amilton AM a décidé d'accélérer son Plan de Développement lequel s'appuie tant sur une stratégie de croissance organique ambitieuse et maitrisée que sur une stratégie de croissance externe avec des partenaires partageant les mêmes valeurs et les mêmes exigences d'excellence au service de ses clients", précise la société de gestion.Ces derniers mois, Amilton AM a réalisé de nombreux recrutements. Le gestionnaire d'actifs a notamment procédé au renforcement de son département Commercial avec le recrutement de deux nouveaux responsables commerciaux : Albin Molines, qui était précédemment Responsable du développement chez Salamandre AM et Responsable commercial chez Hixance360 AM, et Maxime Averso qui était précédemment Responsable commercial et partenariat chez Edmond de Rothschild Asset Management.Afin d'accroître sa visibilité auprès des professionnels du secteur et de ses investisseurs, Amilton AM a également procédé à la création du département Marketing et communication placé sous la responsabilité de Constantin Paoli qui a rejoint Amilton AM en septembre 2017.Constantin Paoli occupait précédemment le poste de Product Marketing Manager en charge des fonds Actions chez Oddo BHF Asset Management qu'il avait rejoint en 2014 après avoir été Product Specialist chez Natixis Invesment Managers. Ce nouveau département a été renforcé avec l'arrivée en janvier 2018 d'Aude Mourant en qualité de Chargée de communication et digital. Elle occupait précédemment le poste d'assistante communication Corporate chez AXA Group Solutions.Enfin, Florent Meurtin, précédemment gérant privé chez Oddo BHF Private Wealth Management, en charge de la clientèle patrimoniale pendant plus de 10 ans a dernièrement rejoint les équipes du département de Gestion Privée d'Amilton AM.