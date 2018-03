Amplegest dépasse son objectif en gestion privée avec deux ans d'avance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amplegest a dévoilé 1,3 milliard d'euros d'encours sous gestion au 1er février 2018, dont 1,1 milliard d'euros pour son activité de gestion privée. Le gestionnaire d'actifs a ainsi atteint avec deux ans d'avance son objectif du milliard d’euros prévu dans le plan stratégique 2020. La gestion privée s'impose ainsi comme le principal métier d'Amplegest, également présente auprès des Family Office pour 720 millions d'euros sous gestion, et la gestion d'actifs pour 570 millions.Outre une collecte de 100 millions d'euros en 2017, la gestion d'actifs d'Amplegest a profité des performances de ses trois principaux fonds actions : Amplegest MidCaps (+22,6%), Amplegest PME (+23,3%) et Amplegest Pricing Power (+16,4%)."Après 2015, qui avait été pour Amplegest une année de croissance exceptionnelle, 2016 s'était inscrite dans la continuité. L'année 2017, caractérisée par une collecte importante aussi bien en gestion privée qu'en gestion d'actifs, valide nos efforts et nous conforte dans la réalisation de notre plan stratégique 2020. Avec une gestion privée en phase de conquête très forte, nos ressources cette année vont être concentrées sur l'Asset Management, où nous voulons occuper une place reconnue", a déclaré Arnaud de Langautier, Président d'Amplegest.