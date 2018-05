Amplegest n'a pas d'inquiétude sur la croissance mondiale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les gérants associés d'Amplegest, Emmanuel Auboyneau et Xavier d'Ornellas, ne partagent pas les craintes soulevées par d'autres observateurs et gérants concernant la croissance mondiale. Si plusieurs indicateurs ont été effectivement décevants ces dernières semaines, Emmanuel Auboyneau et Xavier d'Ornellas soulignent que "les moteurs de la croissance mondiale continuent de pousser. La reprise mondiale, synchronisée, est toujours bien installée, même si les rythmes peuvent subir quelques à-coups."Par pays, Amplegest note que les Etats-Unis affichent tout de même une croissance de 2,3% au premier trimestre, "ce qui est plutôt une bonne surprise par rapport à certaines attentes". Le gestionnaire d'actifs souligne que l'impact de la météo sur ce chiffre ne doit pas être sous-estimé.Pour le reste, Amplegest constate que la reprise industrielle est toujours en cours, le marché de l'emploi solide et que l'investissement sera l'un des vecteurs essentiels de la croissance future. Enfin, la pression des chefs d'entreprises et des décideurs américains devrait conduire le président Trump à davantage de pragmatisme alors que l'incertitude générée par ses dernières décisions ont pesé sur le moral des chefs d'entreprises.En Europe, ce sont aussi des éléments exogènes - renforcement de l'euro, météo - qui expliquent sans doute en grande partie le ralentissement du début d'année. "Nous constatons toutefois une reprise récente des salaires en Europe et anticipons une remontée sensible des investissements des entreprises. La croissance européenne est de plus en plus domestique et moins dépendante de l'extérieur. Nous tablons sur une accélération dès le deuxième trimestre. Par ailleurs, la BCE a confirmé sa volonté de rester très prudente dans sa normalisation monétaire. Elle restera en appui de la reprise économique", assure Emmanuel Auboyneau et Xavier d'Ornellas, gérants associés d'Amplegest.