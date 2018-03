Amplegest nomme un directeur du développement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amplegest a annoncé l'arrivée de Jean-François Castellani au poste de Directeur du développement. Au contact de la clientèle institutionnelle depuis près de 18 ans chez Lyxor AM, Edram, puis Barclays Capital, il est chargé de développer la collecte aux côtés d'Alain Ferry, Directeur commercial d'Amplegest, sur l'ensemble de la gamme de fonds actions de la société de gestion : Amplegest Pricing Power, Amplegest Long Short et Amplegest Midcaps.Jean-François Castellani a débuté sa carrière en 1999 chez SG CIB, puis Lyxor Asset Management, où il a mené plusieurs missions au sein de l'équipe marketing. Il a rejoint en 2003 la Compagnie financière Edmond de Rothschild Financial Services (aujourd'hui Edram), dont il a construit, puis piloté la force de vente institutionnelle pour la gamme de fonds UCITS nouvellement créée. Enfin, il a occupé à partir de 2009 le poste de Directeur commercial France du département fonds structurés et quantitatifs de Barclays Capital.