Amplegest renforce son activité de Gestion privée

Amplegest accueille une nouvelle équipe pour renforcer son activité de gestion privée, composée d'Isabelle Dessal, Isabelle Fritsch et Christophe Lernould. Tous les trois arrivent de la Banque Neuflize OBC (Groupe ABN Amro), où ils travaillaient ensemble depuis plus de 8 ans au service de la clientèle privée. Isabelle Dessal prend donc la direction du développement de la Gestion grivée et du Family Office, Christophe Lernould, celle de la direction du pôle Flexible (170 millions d'euros sous gestion), et Isabelle Fritsch vient renforcer l’équipe Middle Office dédiée à la clientèle privée."L'arrivée de ces trois nouveaux collaborateurs s'inscrit dans la logique de notre plan 2020, précise Arnaud de Langautier, Président d'Amplegest. Notre taille nous permet désormais d'attirer des équipes d'experts dans leur domaine issus de grandes banques de Gestion privée"