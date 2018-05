Amplitude Surgical : intègre le label Tech 40 - Euronext

Regulatory News:

Amplitude Surgical (Paris:AMPLI) (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce intégrer la liste des sociétés innovantes cotées sur Euronext composant le label « Tech 40 ».

Lancé en avril 2015 à l’initiative d’EnterNext, ce label regroupe des sociétés emblématiques du secteur Tech cotées sur les marchés d’Euronext à Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne et opérant dans l’un des domaines d’activité suivants : sciences de la vie, éco-industrie et TMT. Le choix des 40 entreprises labellisées est réalisé chaque année par un comité d’experts européens indépendants sur la base de critères de performance économique, financière et boursière.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « L’ensemble des collaborateurs d’Amplitude Surgical et moi-même, fondateur du Groupe en 1997, sommes particulièrement fiers de rejoindre d’autres acteurs technologique cotés sur Euronext ainsi labélisés. Le label TECH 40 récompense la forte mobilisation des équipes pour mettre en œuvre une stratégie de croissance gagnante, basée sur un déploiement international et un portefeuille de produits innovants.»

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2017, Amplitude Surgical employait près de 370 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 93 millions d’euros.

