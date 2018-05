(Actualisé avec Yildirim)

ISTANBUL, 14 mai (Reuters) - La Turquie a condamné les tirs des forces israéliennes qui ont tué lundi 52 manifestants palestiniens à la limite de la bande de Gaza, estimant que les Etats-Unis et Israël étaient partenaires d'un crime contre l'humanité.

"Malheureusement, les Etats-Unis se sont rangés avec arrogance du côté du gouvernement israélien qui tue des civils, et se sont faits les partenaires d'un crime contre l'humanité", a déclaré à la presse à Ankara le Premier ministre turc, Binali Yildirim.

Le jour même où la nouvelle ambassade des Etats-Unis, transférée de Tel Aviv à Jérusalem, était inaugurée, les forces israéliennes ont abattu 52 manifestants palestiniens, dont six mineurs, et en ont blessé 2.400 autres, alors qu'ils protestaient du côté gazaoui de la frontière avec Israël.

"Cette provocation ne fera qu'accentuer les problèmes dans la région et approfondir la blessure dans les relations israélo-palestiniennes. Il sera plus difficile encore de parvenir à la paix dans la région", a ajouté Yildirim.

Quelques heures plus tôt, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait déclaré qu'en transférant leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, les Etats-Unis s'étaient discrédités en tant que médiateur du conflit isréalo-palestinien.

"Les Etats-Unis ont choisi de faire partie du problème plutôt que de la solution avec leur dernière initiative et ont renoncé à leur rôle de médiateur dans le processus de paix", a déclaré Recep Tayyip Erdogan, s'adressant aux membres du cercle de réflexion britannique Chatham House à Londres. (Karin Strohecker et Daren Butler; Jean-Philippe Lefief et Eric Faye pour le service français)