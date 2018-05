Ankara menace les USA de riposte s'ils cessent leurs ventes d'armes

ANKARA, 6 mai (Reuters) - Ankara ripostera si les Etats-Unis interrompent leurs ventes d'armes à la Turquie, a assuré dimanche le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.

Dans une interview à la chaîne CNN-Türk, le ministre estime que la proposition d'élus de la Chambre américaine des représentants d'interrompre provisoirement les ventes d'armes à la Turquie, dont celle d'avions F-35, est une mauvaise chose, illogique et incompatible avec l'alliance entre pays de l'Otan.

Les élus américains ont rendu publics vendredi les détails d'un projet de loi sur le budget annuel de la défense, qui envisage des efforts pour rivaliser avec la Russie et la Chine mais aussi la mesure sur les ventes d'armes à la Turquie.

Ce projet de loi suggère de demander au Pentagone de fournir au Congrès un rapport sur l'état des relations entre les Etats-Unis et la Turquie, et de bloquer les ventes de matériel militaire d'importance jusqu'à la remise du rapport.

Bien que la Turquie soit membre de l'Otan, les rapports entre Ankara et Washington se sont dégradés ces derniers temps. La Turquie reproche de plus en plus aux Etats-Unis leur soutien aux combattants kurdes syriens des YPG, dans le nord de la Syrie. (Tuvan Gumrukcu; Eric Faye pour le service français)