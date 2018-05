Bourse de Paris : Après Apple, la Fed entre en scène 0 0 02/05/2018 | 07:58 Envoyer par e-mail :

Le 1er mai était férié dans plusieurs pays d'Europe, mais pas sur les marchés anglo-saxons. A New York, les indices ont enregistré de fortes divergences. Le compartiment technologique a nettement progressé, en attendant les résultats d'Apple, post-clôture, à la hauteur des attentes. l'administration Trump a prolongé d'un mois les exemptions de droits de douane au bénéfice du Canada, du Mexique et de l'Union européenne. Parlons donc sociétés d'abord. Les résultats d'Apple ont dépassé les attentes et ses perspectives sont bonnes, malgré des ventes d'iPhones un peu courtes par rapport aux attentes du consensus. Pour muscler sa publication, le Californien a annoncé en parallèle un nouveau programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars. Parmi les autres résultats, ceux de Snap ont largement déçu, ce qui a entraîné le plongeon de l'action post-bourse. Celle d'Apple a d'abord fortement progressé avant de réduire ses gains autour de 2%. Pour compléter le segment « technos », Facebook a annoncé son intention de lancer un service de rencontre en ligne. Mark Zuckerberg veut tirer parti des « 200 millions de personnes sur Facebook qui se présentent comme célibataires ».



Sur le volet droits de douanes, les Etats-Unis ont, comme prévu, accordé un mois de plus à leurs « alliés ». Mais, comme prévu également, les exemptions n’ont pas été pérennisées, ce que la Commission européenne a regretté. Washington a clairement fait comprendre au trio que le chapitre serait clos si des accords mutuels étaient négociés, comme cela a été le cas avec le Brésil, l’Australie et l’Argentine. Enfin et dans un autre registre, les investisseurs sont en alerte avant la décision de la Fed sur ses taux, ce soir. La banque centrale ne fera sans doute rien aujourd’hui, mais le marché cherche à percer ses intentions dans les mois à venir : deux ou trois hausses de taux d’ici la fin de l’année, et à quand le premier tour de vis ? Les attentes de la place sont confuses : elles vont en faveur d’une nouvelle hausse en septembre, puis d’une autre en novembre et une dernière en décembre, le cas échéant. Dans un tel scénario, il ne se passerait rien lors des réunions de juin et d’août. La Fed concentrera-t-elle toutes ses hausses sur les trois dernières réunions de l’année (il n’y en aura pas en octobre) ? Le communiqué diffusé ce soir à 20h00 (heure de Paris) permettra peut-être d’en savoir plus. Les financiers devront s’en contenter car aucune conférence de présentation de la décision n’est prévue.



Les indices européens sont hésitants,



Les temps forts économiques du jour



En Europe, ce sont les PMI manufacturiers mensuels définitifs qui assureront l’animation du début de matinée, avant l’annonce à 11h00 du PIB européen du 1er trimestre dans sa première lecture, avec un consensus de croissance positionné à +0,4%. Concomitamment, Eurostat publiera les derniers chiffres de l’emploi dans l’Union. Aux Etats-Unis, le rapport d’ADP sur l’emploi (14h15) précèdera à 16h30 le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers mais surtout la décision de la banque centrale américaine sur ses taux, avec un statu quo anticipé par le marché, comme le montre l’enquête FedWatch du CME. Le dollar se stabilise après s’être renforcé la semaine dernière. La parité avec l’euro est ce matin de l’ordre de 1,19931. Le Brent et le WTI campent sur leurs positions, respectivement à 73,107 et 67,42 USD. L’once d’or progresse légèrement à 1.308 USD.



Les principaux changements de recommandations



• Berenberg relève de 96 à 120 euros son objectif sur Airbus en restant acheteur.

• Oddo BHF relève à 1.500 euros son objectif sur Dassault Aviation mais reste neutre.

• Bernstein rehausse de 68 à 71 francs son objectif sur LafargeHolcim en restant à surperformance.

• GreenSome Finance démarre le suivi de Safe Orthopaedics à l’achat en visant 0,76 euro.

• DZ Bank dégrade Sanofi d’achat à conserver en ramenant de 82 à 69 euros son objectif.

• Jefferies entame le suivi de Spie à sousperformance en visant 14,30 euros.

• Keybanc démarre le suivi d’Ubisoft à surpondérer en visant 94 euros.



L’actualité des sociétés



En France, le groupe de prise en charge de la dépendance Orpea, le spécialiste de la blanchisserie industrielle Elis, le cimentier Vicat et l’industriel du légume Bonduelle présentent aujourd’hui leurs résultats périodiques. Le marché automobile français s’est repris de 9% en avril dans l’hexagone, selon le CCFA, grâce notamment à un jour ouvré additionnel. Schneider et Temasek ont racheté la division automatismes de l’indien Larsen & Toubro pour 1,75 milliard d’euros. Sanofi a accepté de réduire le prix du Praluent pour les clients du numéro un du traitement d’ordonnances aux Etats-Unis, Express Scripts. Vivendi a prévu de discuter de l’avenir d’UMG, sa division musique, lors du conseil de surveillance du 17 mai.



Dans le reste de l’Europe, les têtes d’affiche s’appellent Novo Nordisk, Standard Chartered et Sage. Aux Etats-Unis, la séance sera sans doute la plus intense de la saison des trimestriels avec plus de 10% des sociétés de l’indice S&P500 qui se sont données rendez-vous, dont six dont la capitalisation dépasse 50 milliards de dollars : Mastercard, CVS Health, Kraft Heinz, Estée Lauder, Automatic Data Processing et AIG.





En bonus, les probabilités actuelles sur l'évolution des taux de la Fed sur la base de l'outil FedWatch du CME, en fonction des dates de FOMC : les professionnels sont clairement perdus sur les intentions de la banque centrale. (source : copie d'écran CME FedWatch au 02/205/2018)



