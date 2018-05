Après une belle croissance en 2017, le groupe Quodagis accélère en 2018

2017 a été une année sans nouvelle acquisition après 2 années très intenses sur la croissance externe. Le focus a été mis sur l'intégration des structures existantes, les synergies et la mise en place d'une stratégie groupe. A l'arrivée une croissance de 18% à iso-périmètre et un CA de 8M€.

Le groupe qui compte plus de 400 clients mid market et grands comptes propose une offre cohérente de services et de solutions autour de la gestion des infrastructures (télecom, réseaux, serveurs, sauvegardes et endpoint). Les telecoms restent le premier marché (historique) du groupe avec une diversification intense depuis 18 mois, tous secteurs d'activité et ouverture à l'international (francophone) inclus.

Quodagis accompagne ses clients depuis le conseil pour la transformation jusqu'au services managés, en passant par le consulting autour des projets de déploiement et les solutions de gestion des assets et des services.

Avec à peine 4 ans d'existence, l'année 2018 verra les investissements se porter toujours plus vers les RH pour attirer les talents et offrir des opportunités de développement aux collaborateurs. Les équipes commerciales opèrent maintenant en réelle synergie pour renforcer la base client et conquérir de nouvelles positions.

