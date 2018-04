Arabie: les actions saoudiennes bondissent à un plus haut depuis 32 mois

Ryad (awp/afp) - Les valeurs de la Bourse saoudienne, la plus importante du monde arabe, ont bondi lundi à un plus haut en 32 mois portées par une confiance croissante et une hausse des prix du pétrole, ont indiqué les analystes et les courtiers.

L'indice Tadawul All-Shares Index (TASI) a gagné 1% à la clôture à 8.050,30 points, dépassant le seuil psychologique des 8.000 points pour la première fois depuis août 2015.

"Il s'agit d'une conjonction de facteurs positifs qui a propulsé le sentiment des investisseurs", a estimé Mohammed Zidan, stratégiste auprès de Thinkmarket à Dubai .

"Les prix du pétrole se maintiennent bien au dessus de 70 dollars le baril, alors que les tensions géopolitiques ont baissé d'intensité après la frappe de samedi contre la Syrie", a ajouté M. Zidan.

Il a précisé que les indications montraient un plus grand afflux de capitaux sur le marché saoudien après que le FTSE Russel index lui a accordé le mois dernier le statut de marché secondaire.

Depuis le début de l'année, TASI a gagné 11,4% au moment où le royaume saoudien s'apprête à introduire à la Bourse saoudienne la compagnie pétrolière Aramco.

Le marché, dont la capitalisation avoisine les 500 milliards de dollars, semble réagir aux décisions des agences de notation Moody's et Standard and Poor's de maintenir la note du royaume en raison notamment des réformes économiques en gestation.

afp/rp